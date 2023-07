Dolly Parton plaisante en disant qu’elle va « tomber morte au milieu d’une chanson » avant de prendre sa retraite

Dolly Parton est une icône de la musique country depuis plus de 50 ans et n’a pas l’intention de s’arrêter de si tôt.

« Je ne prendrais jamais ma retraite », a déclaré Parton la semaine dernière lors d’une interview avec Ken Bruce sur la « Greatest Hits Radio » du Royaume-Uni, en plaisantant sur le fait qu’elle va « juste tomber morte au milieu d’une chanson sur scène un jour – j’espère que je ‘ai écrit.

Lors de la promotion de son prochain album « Rockstar », elle a ajouté qu’elle avait « toujours cru que si vous vouliez que vos rêves se réalisent, et que vous avez la chance que cela se produise, alors vous devez être responsable parce que vous avez pour garder le rêve vivant.

En assimilant la croissance de chaque rêve qu’elle a à « un arbre avec de bonnes racines », elle a poursuivi en admettant, en riant, « je ne suis pas du genre à rester assise à ne rien faire. »

Et elle le pense.

Malgré des décennies dans une carrière emblématique en tant que l’une des stars de la musique country les plus aimées de l’histoire, elle continue de créer de nouveaux genres magiques et hop.

« Rockstar » étant son incursion dans la musique rock, Parton a déclaré que l’idée de créer un disque de rock avait été inspirée par son intronisation en 2022 au Rock and Roll Hall of Fame – un honneur qu’elle a notoirement, bien que poliment, tenté de refuser au début.

« Ils m’ont placée au Temple de la renommée du rock and roll et j’ai pensé que je devrais avoir un disque décent pour représenter cela », a-t-elle déclaré à Bruce, ajoutant qu’en tant qu’artiste country, elle pensait qu’elle « devrait faire quelque chose pour gagner ma vie » dans le monde du rock.

Le disque présente des collaborations avec certains des artistes les plus influents de l’histoire de la musique, notamment Paul McCartney et Ringo Starr, Stevie Nicks, Sting et bien d’autres.

En plus de créer de la nouvelle musique, elle a dit à Bruce qu’elle rêvait également d’avoir un jour son propre réseau de télévision pour produire des émissions pour documenter sa vie, tout en créant une ligne de mode, de maquillage et de perruque. Parton sort également un livre intitulé « Behind the Seams: My Life In Rhinestones » en octobre.

« Tant que je suis capable de travailler, tant que ma santé est bonne et que mon mari est bon », a déclaré Parton, affirmant que rien d’autre ne la ralentirait.

« Rockstar » sortira dans le monde entier le 17 novembre.