Dolly Parton partage une règle qui a conduit à son mariage réussi de 56 ans avec Carl Dean

Après plus d’un demi-siècle ensemble, Dolly Parton donne à HollywoodLife le scoop EXCLUSIF sur la façon dont elle a fait durer son mariage avec son mari Carl Thomas Dean.

Dolly Parton a trouvé le succès sur scène, à l’écran, et bientôt – avec sa nouvelle Baking Collection avec Duncan Hines – elle va donner du fil à retordre à Betty Crocker. Il semble que tout ce que touche Dolly se transforme en or, et son mariage ne fait pas exception. Dolly et son mari, Carl Thomas Doyen, fêteront leur 56e anniversaire en 2022 – alors quel est l’ingrédient secret de leur relation durable ? « Vous ne voulez pas commencer à vous battre », dit Dolly en parlant EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie à propos de son partenariat avec Duncan Hines. « Nous avons établi une règle il y a des années selon laquelle nous ne nous disputerions jamais, car une fois que vous commencez cela, cela peut devenir une habitude, et cela continue. »

« Donc, s’il y a des moments où les choses deviennent un peu tendues, ou si nous nous déplaçons un peu ici et là, nous partons en quelque sorte et revenons plus tard et faisons une blague », raconte Dolly. HollywoodLa Vie. « ‘Eh bien, nous pensions que l’amour allait être comme ça, tout en confiance et en bonheur.’ Et, parfois, cela peut aussi être autre chose. Dolly a également dit une autre bonne chose à propos d’elle et de Carl, c’est qu’ils ont tous les deux « un grand sens de l’humour » et que les querelles de leurs amants ne deviennent jamais trop lourdes. « Nous pourrions le remettre en place sans que nous puissions faire le point, mais pour continuer et dire: » Hé, nous n’allons pas nous battre pour ça. « »

Cela aide que, comme tout bon duo, Dolly et Carl soient en phase l’un avec l’autre. « Nous sommes de bons amis », dit-elle. « Nous passons un bon moment. Nous avons beaucoup de respect l’un pour l’autre, mais nous ne sommes que de bons partenaires. Nous sommes très compatibles – nous aimons tous les deux la température de la même manière dans la maison. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles les autres couples se disputent, comme la climatisation ou le chauffage, ou n’importe quoi de ce genre. Nous ne l’avons jamais fait parce que nous sommes juste très compatibles dans notre façon de vivre, avec nos routines. Donc, ça a vraiment bien fonctionné pour nous.

Bien sûr, puisque Dolly parlait de sa nouvelle ligne Duncan Hines – ses mélanges à gâteaux Southern Style Banana et Southern Style Coconut, ainsi que ses glaçages crémeux à la crème au beurre et à la crème au beurre au chocolat – la question devait être posée: qui est le meilleur cuisinier, Dolly ou Carl?

« Oh, je suis bien meilleure que lui », dit-elle avec un sourire, « bien qu’il cuisine plutôt bien. » Le mari de Dolly a appris à se débrouiller dans la cuisine parce que pendant qu’elle était sur la route, devenant la légende vivante qu’elle est aujourd’hui, il était de retour à la maison. « J’étais beaucoup parti. Et donc il a dû soit trouver comment cuisiner pour lui-même, soit mourir de faim », dit-elle, « parce que nous n’avons jamais voulu personne dans notre maison. Dolly dit qu’elle et son mari n’ont jamais été du genre à embaucher un chef personnel, alors ils ont tous deux découvert la joie de cuisiner à leur manière. « Il a appris à cuisiner et il aime aussi ma cuisine, mais il ne fait rien d’élaboré. Il cuisine juste ce qu’il aime », dit-elle. Et clairement, il aime Dolly.

Pour ceux qui cherchent à concocter un peu de romantisme et de respect dans la cuisine – ou, comme le dit Dolly à HL, ceux qui « veulent aussi quelque chose de sucré » – ils peuvent consulter la collection Dolly Parton Baking de Duncan Hines. « Ce qui est génial avec Duncan Hines », a-t-elle dit HollywoodLa Vie« [is that] même si vous n’êtes pas un grand cuisinier et que vous ne l’avez jamais fait auparavant, vous pouvez simplement lire au dos du paquet et suivre les instructions et faire tous ces merveilleux gâteaux. Mais j’ai toujours aimé Duncan Hines. J’ai toujours pensé que c’était une entreprise formidable et j’adore leurs produits.

Les gâteaux et glaçages de style sud de Dolly Parton x Duncan Hines seront disponibles dans la section pâtisserie des épiceries, et les détaillants de masse arriveront en mars 2022. À partir du 26 janvier, une édition limitée Dolly Parton x Duncan Hines Baking Collection – comprenant un torchon à collectionner, la spatule et la lettre de Dolly seront disponibles sur https://shop.duncanhines.com/ jusqu’à épuisement des stocks.