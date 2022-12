Dolly Parton n’est pas sûre de “dont l’idée” était d’enregistrer une chanson secrète et de l’enterrer à Dollywood

Dolly Parton remet les pendules à l’heure sur une chanson secrète qu’elle a écrite et qui est actuellement enterrée dans une capsule temporelle.

“J’ai écrit une chanson que personne n’entendra avant mes 99 ans”, a admis Parton à Kelly Clarkson lors de “The Kelly Clarkson Show”.

“Je pourrais être là, je ne serais peut-être pas là”, a-t-elle déclaré en référence au moment où la chanson devrait être découverte. “Mais c’est quand nous avons fait Dollywood”, a-t-elle révélé. “Nous l’avons mis dans une capsule temporelle… pour qu’elle soit ouverte.”

Dollywood est le parc à thème du Tennessee que l’auteur-compositeur-interprète a fondé en 1986.

Parton dit qu’elle “a mis toutes les choses qui avaient à voir avec le temps”, y compris une cassette et un lecteur de CD dans une boîte, ainsi qu’une chanson destinée à être entendue à une date ultérieure.

“Cela m’a rendue folle”, a-t-elle déclaré à propos de la décision. “C’est une très bonne chanson. J’ai une chanson qui est enterrée… Je ne sais pas à qui était cette idée”, a-t-elle plaisanté à Clarkson.

“C’est ce qui me dérange, de penser que ce sera une chanson que personne n’entendra jamais si elle pourrit là-dedans avant qu’ils ne l’ouvrent.”

Au fil des ans, Parton dit que la chanson étant un secret l’a troublée.

“Je vais vous dire, vous n’avez aucune idée à quel point cela m’a dérangé”, a-t-elle admis. “J’ai tellement envie de creuser ça… J’ai besoin d’utiliser cette chanson !”

Malgré le fait que Parton soit ou non en vie lorsque la chanson verra le jour, elle espère que “ce sera spécial” pour ceux qui l’écouteront.

“C’est un sentiment étrange de se voir demander d’écrire une chanson que personne n’allait… entendre”, a-t-elle expliqué.

Parton a parlé pour la première fois de l’existence de la chanson dans son livre “Songteller: My Life in Lyrics”. Dans les mémoires et le recueil de chansons de 2020, elle a révélé que la chanson secrète sortira en 2045.

En attendant, les fans peuvent se préparer à entendre le premier album rock de Parton l’année prochaine.

La chanteuse “Jolene” a eu l’idée de son nouvel album lorsqu’elle a été nominée pour le Rock & Roll Hall of Fame, un honneur qu’elle a d’abord respectueusement décliné. Mais elle a cédé et a été intronisée en novembre, où elle a joué sa nouvelle chanson “Rockin”.

“Je me suis dit : ‘Eh bien, s’ils veulent me le donner de toute façon, je vais l’accepter avec grâce'”, a expliqué Parton dans “Aujourd’hui”. “Et puis je vais aller de l’avant et faire un album rock et en tirer le meilleur parti.”