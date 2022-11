Dolly Parton ne rivalisera pas avec Mariah Carey pour être la reine de Noël : “Je suis contente d’être deuxième après elle”

La saison des fêtes approche à grands pas et un nouveau débat a éclaté pour savoir qui est la véritable “reine de Noël”, Dolly Parton ou Mariah Carey.

Parton est récemment apparue sur la couverture du magazine Better Homes & Gardens et a demandé si elle pensait qu’elle méritait plus le titre de “Reine de Noël” que Carey. Les deux musiciens ont été ouverts sur leur amour des vacances et l’ont montré à travers leur musique et d’autres entreprises.

Lorsqu’on lui a demandé si elle se considérait digne du titre sur Carey, Parton a déclaré qu’elle n’était pas intéressée à rivaliser avec l’interprète de “Always Be My Baby” et qu’elle se contentait de la laisser gagner cette bataille.

“Maintenant, ne dis pas ça ! Je ne vais pas rivaliser avec Mariah”, a déclaré Parton. “Je l’aime. Tu penses à Noël, tu penses à Mariah. Je suis content d’être le deuxième après elle.”

DOLLY PARTON DANS LA NOUVELLE MUSIQUE DE VACANCES DE NETFLIX “NOËL SUR LA PLACE”

De nombreux fans associent Carey à Noël en raison de son single n ° 1 “All I Want for Christmas is You”, qui continue d’atteindre le sommet des charts chaque année pendant les vacances malgré sa sortie en 1994. C’est la seule chanson de Noël pour remporter le prix Diamond Award de la Recording Industry Association of America.

Beaucoup sur les réseaux sociaux plaisantent chaque année lorsque décembre arrive, la saison de Mariah a officiellement commencé. La quintuple lauréate d’un Grammy a également récemment annoncé qu’elle organiserait une émission spéciale de vacances de deux heures sur CBS et Paramount +, “Mariah Carey: Merry Christmas to All!”, Qui présentera des performances de certains de ses plus grands succès.

Bien que Parton n’ait pas de chanson spécifique associée à elle et à Noël, elle a définitivement montré son amour pour les vacances tout au long de sa carrière. En 1984, elle a sorti un LP de Noël avec Kenny Rogers intitulé “Once Upon a Christmas”, suivi d’un autre en 1990 intitulé “Home for Christmas” en sortant un troisième en 2020 intitulé “A Holly Dolly Christmas”.

Parton a également tourné six films de Noël, dont “Christmas on the Square”, “Christmas at Dollywood”, “Unlikely Angel” et “A Country Christmas Story”. Son dernier film de Noël, “Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas” devrait faire ses débuts en décembre 2022.

Revendiquer le titre de “Reine de Noël” a mis Carey dans l’eau chaude en mars 2021, lorsqu’elle a tenté de déposer une marque pour être exclusivement connue comme la reine officielle. Les chanteuses Elizabeth Chan et Darlene Love ont contesté la demande de Carey, arguant qu’elles sont les véritables titulaires du titre, intentant une action en justice pour empêcher la marque d’aller de l’avant.

“Noël est arrivé bien avant nous sur terre et j’espère qu’il sera bien après nous sur terre”, a déclaré Chan à Variety à l’époque. “Et je suis très convaincu que personne ne devrait s’accrocher à quoi que ce soit autour de Noël ou le monopoliser comme Mariah le souhaite à perpétuité. Ce n’est tout simplement pas la bonne chose à faire. Noël est pour tout le monde. C’est destiné à être partagé, c’est n’est pas destiné à être possédé.”

Parton chérit les souvenirs de Noël pendant son enfance, expliquant que sa famille avait très peu d’argent, mais sa mère a toujours travaillé dur pour faire des vacances un moment spécial pour eux.

Elle dit qu’elle travaille tout aussi dur pour rendre les vacances aussi spéciales pour les enfants de sa famille maintenant, disant qu’elle s’habille même en Père Noël et monte l’ascenseur comme s’il s’agissait de la cheminée. Elle s’appelle “Granny Clause”.

“Il y a les flammes et tout”, a ajouté Parton. “Je mets mon costume de Père Noël et j’ai mes sacs de Père Noël avec leurs cadeaux dedans. Et je descends par la ‘cheminée’.”

Parton célèbre également Noël dans son parc à thème, Dollywood. Cette année, le thème est Smoky Mountain Christmas et mettra en vedette plus de 6 millions de lumières scintillantes décorant le parc, des spectacles de vacances tels que “Christmas in the Smokies” et “Twas the Night Before Christmas” et un feu d’artifice.