« Je vais l’obtenir, cependant », a-t-elle déclaré jeudi. « Je ne voulais pas sauter la ligne. Je n’ai pas donné l’argent pour être protégé. Je l’ai fait pour tout le monde. »

C’était un effort secondaire de la part de la légende de la musique du comté, un peu comme un autre projet dont Parton a parlé avec CNN: retravailler sa célèbre chanson, «9 to 5», en «5 to 9» pour la création de sites Web et la publicité pour le Super Bowl de Squarespace .

En effet, le commerce se concentre sur le nombre de personnes qui ont des concerts parallèles et qui dépassent les heures de bureau habituelles.