Dolly Parton n’a pas de plan de retraite, veut « tomber mort au milieu d’une chanson sur scène »

Dolly Parton n’a pas l’intention d’arrêter de travailler, apparemment jamais.

Dans une interview avec l’émission « Greatest Hits Radio », Parton a expliqué qu’elle se sentait responsable de poursuivre sa carrière.

« J’ai toujours cru que si vous vouliez que vos rêves se réalisent et que vous avez la chance que cela se réalise, alors vous devez être responsable parce que vous devez garder le rêve vivant », a déclaré Parton. « Et chaque rêve engendre un autre rêve. Vous pouvez bifurquer de presque tout ce qui se passe et en faire également une entreprise. C’est donc un peu comme un arbre avec de bonnes racines – il a beaucoup de membres et il a aussi un beaucoup de feuilles. Alors, pourquoi ne pas en profiter au maximum ? Et je ne suis pas du genre à rester assis sans rien faire.

Puis elle a plaisanté: « Je ne prendrais jamais ma retraite. J’espère juste tomber morte au milieu d’une chanson sur scène un jour. »

« C’est comme ça que j’espère aller », a poursuivi Parton. « Bien sûr, nous n’avons pas vraiment le choix. Mais tant que je suis capable de travailler, tant que ma santé est bonne et que mon mari va bien. Je veux dire, la seule façon pour moi de ralentir ou arrêter serait pour cette raison. Mais en attendant, je vais faire du foin pendant que le soleil brille.

DOLLY PARTON CREDIT FAITH POUR ÊTRE UNE « LUMIÈRE DIRECTRICE »: « PAR DIEU, TOUT EST POSSIBLE »

Parton a commencé à se produire lorsqu’elle était enfant et sa carrière de chanteuse et d’auteur-compositeur a décollé dans les années 1960. Depuis lors, elle a remporté 12 Grammy Awards, a été nominée pour deux Oscars et a remporté 13 Academy of Country Music Awards, et a récemment été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame.

Au cours de l’entretien, Parton a également partagé ses projets futurs.

« J’ai de nouveaux rêves chaque jour », a déclaré l’homme de 77 ans. « Je veux avoir ma propre émission de télévision en réseau où je peux réellement faire beaucoup de nouvelles choses et produire et je veux avoir ma propre histoire intitulée » La vie aux multiples couleurs « , où j’ai toute une série de ma vie, des trucs que les gens n’ont pas vu ou connu ou entendu parler et mon peuple d’où je viens, comment je dois être et comment et qui je suis, mais pour vraiment avoir les coulisses et les aventures de ma vie. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a également partagé qu’elle souhaitait ajouter plus de concerts d’hébergement de télévision à l’avenir et développer sa marque de style de vie.

« Mais je veux avoir ma propre ligne de maquillage, ma propre ligne de perruques, ce genre de choses, et des vêtements. Donc, ces choses relèvent toutes de cette » image de marque « que nous faisons tellement maintenant », a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Donc, une fois que vous arrivez à un certain stade de votre carrière, vous recevez beaucoup d’offres et certaines d’entre elles sont juste un peu difficiles à refuser. »