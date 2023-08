Dolly Parton lance « Let It Be », réunissant Paul McCartney et Ringo Starr dans un nouvel enregistrement

Dolly Parton est entrée dans le genre de la musique rock avec un bang – collaborant avec deux des musiciens les plus légendaires du monde à Paul McCartney et Ringo Starr sur sa propre version du hit des Beatles « Let It Be », qui a été initialement publié plus de 50 ans. il y a des années.

« Est-ce que ça vaut mieux que de chanter » Let It Be « avec @paulmccartney qui a écrit la chanson », a partagé Parton sur son Instagram, annonçant la sortie de son troisième single de son album « Rockstar ».

« En plus de ça, il jouait du piano ! Eh bien, c’était encore mieux quand [Ringo Starr] rejoint à la batterie, [Peter Frampton] à la guitare et [Mick Fleetwood] jouer des percussions. Je veux dire, sérieusement, à quel point ça va mieux? Merci les gars », a-t-elle dit.

L’INTRODUCTION AU HALL OF FAME DE DOLLY PARTON INSPIRE UN NOUVEL ALBUM ROCK

Starr, bien sûr, était le célèbre batteur des Beatles avant de se lancer dans une carrière solo après la séparation du groupe. Frampton a acquis une notoriété en tant que guitariste de Herd et Humble Pie. Fleetwood est connu comme étant l’un des membres fondateurs de Fleetwood Mac.

« Merci Dolly d’avoir fait ma chanson. J’adore votre version et je suis très heureux d’être à vos côtés sur celle-ci. Rock on », a commenté McCartney sur le post de Parton.

Après avoir été intronisée au Rock & Roll Hall of Fame en mai, l’icône country a partagé qu’elle produirait sa propre musique rock, mais non sans un peu d’aide de ses amis. Le prochain album rock de Parton « Rockstar » fera ses débuts à l’automne et comprendra des morceaux chantés à l’origine par feu Prince et Freddie Mercury ainsi que Sting et Miley Cyrus.

« Quand j’ai été nominé pour le Rock & Roll Hall of Fame, j’ai pensé, eh bien, pas de meilleur moment pour le faire. » J’avais toujours voulu le faire », a déclaré Parton à Pollstar à la fin de l’année dernière à propos de l’enregistrement de son propre album rock.

Parton a dédié l’album, qui sortira le 17 novembre, à son mari, Carl Thomas Dean.

« Mon mari est un grand fan de hard rock ‘n’ roll, et pendant des années, j’ai pensé : ‘Un de ces jours, j’aimerais faire un album principalement juste pour lui, juste pour le faire.' »