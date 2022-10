Dolly Parton honorée pour ses nombreuses années de travail philanthropique : “Je donne juste avec mon cœur”

Dolly Parton est-elle une philanthrope secrète ? Les fans de la superstar country semblent le penser après qu’il a été révélé qu’elle était impliquée dans un certain nombre d’œuvres caritatives sans le faire savoir au public.

Certaines de ses actions caritatives récentes incluent le paiement des uniformes de groupe de plusieurs lycées du Tennessee au fil des ans; l’achat d’un centre commercial à Nashville en utilisant les redevances qu’elle a gagnées sur la version de Whitney Houston de ” I Will Always Love You ” pour soutenir le quartier noir environnant en l’honneur du défunt chanteur; et en faisant un don de 1 million de dollars à la recherche dédiée à la création du vaccin Moderna.

Lors d’une interview avec l’Associated Press, avant de recevoir la médaille Carnegie de philanthropie jeudi soir, Parton a déclaré qu’elle ne faisait rien de tout cela pour la reconnaissance.

“Je ne le fais pas pour attirer l’attention”, a-t-elle déclaré. « Mais regarde ! Je reçois beaucoup d’attention en le faisant.

Bien qu’elle ne soit pas là pour attirer l’attention, Parton pense qu’elle en a trop reçu. Elle offre des bourses d’études universitaires par le biais de sa fondation Dollywood, aide les personnes touchées par des catastrophes naturelles et travaille à éradiquer l’analphabétisme chez les enfants.

Bien qu’elle fasse tout cela, Parton pense qu’elle reçoit “plus d’attention que peut-être d’autres” qui font plus qu’elle, et elle espère qu’en voyant ses bonnes actions, d’autres seront inspirés pour aider également les autres.

Dans son discours d’acceptation de la médaille Carnegie de philanthropie, Parton a admis qu’elle n’avait pas de stratégie pour ses dons, choisissant de faire un don lorsqu’elle voit un besoin qu’elle pense pouvoir résoudre.

“Je donne juste avec mon cœur”, a-t-elle déclaré. “Je ne sais jamais ce que je vais faire ni pourquoi je vais le faire. Je vois juste un besoin et si je peux le combler, alors je le ferai.”

Quelque chose dans lequel Parton est particulièrement investie est d’inspirer l’amour de la lecture chez les enfants à travers elle Bibliothèque d’imagination initiative. Sur demande, l’initiative envoie chaque mois un livre gratuit aux enfants de moins de 5 ans, soit en moyenne environ 2 millions de livres par mois.

Parton a lancé l’initiative pour une raison très personnelle – voir à quel point l’analphabétisme avait un impact négatif sur quelqu’un qu’elle aimait.

“Cela a en fait commencé parce que mon père ne savait ni lire ni écrire, et j’ai vu à quel point cela pouvait être paralysant”, a-t-elle déclaré. “Mon père était un homme très intelligent. Et je me suis souvent demandé ce qu’il aurait pu faire s’il avait su lire et écrire. C’est donc l’inspiration.”

Ce programme continue de se développer. Et le mois dernier, l’État de Californie s’est associé à Imagination Library pour mettre le programme à la disposition des millions d’enfants de moins de 5 ans de l’État.

“C’est un gros problème”, a-t-elle déclaré. “Cela fait beaucoup d’enfants. Et nous sommes tellement honorés et fiers d’avoir toutes les communautés qui font que cela se produise parce que je reçois beaucoup de gloire pour le travail que beaucoup de gens font.”

Parton explique que la seule raison pour laquelle elle accepte l’attention entourant sa philanthropie est parce que cela aide à attirer davantage l’attention sur la bibliothèque de l’imagination, affirmant qu’elle est “fière d’être la voix qui fait ce que je peux pour mettre plus de livres entre les mains de plus d’enfants. “

Eric Isaacs, président de la Carnegie Institution for Science et l’un des membres du comité de sélection des médailles, a félicité Parton pour être un “exemple formidable” de quelqu’un qui comprend à quel point il est important de redonner à sa communauté.

“Tout le monde connaît sa musique”, a-t-il déclaré. “Ils connaissent peut-être Dollywood pour le divertissement, plus largement. Mais maintenant, ils vont la connaître pour sa philanthropie, ce que je ne suis pas sûr qu’ils aient fait auparavant.”

Alors que Parton a fait de son travail philanthropique une priorité absolue, plus tôt cette année, elle a publié un roman avec James Patterson, “Run, Rose, Run”, et a filmé un film de Noël avec Willie Nelson, Miley Cyrus et Jimmy Fallon pour NBC intitulé “Dolly Parton’s Noël magique de la montagne.”

Elle sera également intronisée au Rock and Roll Hall of Fame le 5 novembre, aux côtés d’Eminem, Lionel Richie et Pat Benatar, entre autres. Parton a d’abord décliné l’offre, mais a depuis changé de ton, disant qu’elle est “prête à faire du rock” et qu’elle a déjà écrit une nouvelle chanson pour cette cérémonie à Los Angeles.

Parton en fait déjà beaucoup, mais est prêt à en faire plus. Elle a mis en place l’initiative Care More dans ses Dollywood Parks and Resorts, un effort qui permet aux employés de prendre des jours de congé pour faire du bénévolat dans une organisation à but non lucratif de leur choix.

“Je pense qu’il est important que chacun fasse sa part pour aider son prochain”, a-t-elle déclaré. “Ce monde est tellement fou. Je ne pense pas que nous sachions même ce que nous faisons les uns aux autres et à ce monde.”

Parton dit qu’elle espère que la journée de service permettra aux gens de réaliser que “lorsque vous aidez quelqu’un, cela l’aide, mais cela peut vous aider davantage”.

“C’est ce que nous devrions faire en tant qu’êtres humains”, a-t-elle déclaré. “Je n’ai jamais vraiment compris pourquoi nous devons laisser la religion, la politique et des choses comme ça nous empêcher d’être simplement de bons êtres humains. Je pense qu’il est important de ce point de vue de sentir que vous faites votre part, que vous faites quelque chose de décent et bon et juste.”

