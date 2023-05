Dolly Parton fustige les politiciens dans une nouvelle chanson, dit qu’ils « ne font pas assez d’efforts »

Dolly Parton en a assez avec les politiciens d’aujourd’hui, claquant les législateurs des deux côtés de l’allée dans sa nouvelle chanson « World on Fire ».

S’éloignant de ses racines country et faisant ses débuts avec son tout premier single rock, Parton chante « Ne me lancez pas dans la politique / Maintenant, comment allons-nous vivre dans un monde comme celui-ci / Les politiciens cupides présents et passés / Ils ne connaîtraient pas le vérité si ça les mordait dans le a–. »

Parton a interprété la chanson pour la première fois en co-animant les ACM Awards la semaine dernière.

Lorsqu’on lui a demandé à quels politiciens elle faisait référence, Parton a répondu catégoriquement « Tous. N’importe lequel d’entre eux. »

« Je ne pense pas qu’aucun d’entre eux fasse suffisamment d’efforts. Je suis sûr que nous essayons tous, mais je pense vraiment – ​​je pense souvent qu’ils s’inquiètent plus pour leur parti que pour les gens », a-t-elle déclaré. élaboré dans une interview sur « Aujourd’hui ».

DOLLY PARTON DIT QU’ELLE A TERMINÉ LA TOURNÉE, VEUT ÊTRE « PLUS PRÈS DE LA MAISON » AVEC SON MARI À L’ÂGE

Parton a développé sa frustration, notant qu’elle souhaitait que les politiciens se concentrent davantage sur les problèmes plutôt que sur l’optique.

« Si nous faisons simplement ce que nous estimons être la bonne chose, plutôt que qui va perdre, ou qui va gagner ceci, ou qui va mieux paraître s’ils font cela. Aucun d’entre eux ne travaille avec le cœur. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Sur le site Web de Parton, la musicienne légendaire a expliqué ce qui l’a poussée à écrire la chanson.

« C’est une chanson que je me suis sentie très inspirée d’écrire. Je pense qu’elle parle de tout et de tout le monde aujourd’hui. J’espère que c’est quelque chose qui vous touchera et peut-être touchera assez de gens pour vouloir faire un changement pour le mieux, » elle a écrit.

Cependant, alors que Parton discute de politique, elle ne veut pas être politique, selon le journaliste de « Today », Jacob Soboroff.

Il a expliqué que bien qu’il soit bien connu que Parton avait déjà refusé l’honneur de la Médaille présidentielle de la liberté de l’ancien président Trump, à deux reprises, elle lui a également dit qu’elle avait rejeté le même honneur du président Biden.

En 2021, Parton a partagé son raisonnement pour rejeter la prestigieuse médaille, en disant « Je ne pouvais pas l’accepter parce que mon mari était malade, puis ils m’ont redemandé à ce sujet et je ne voyagerais pas à cause du COVID », a-t-elle révélé sur « Aujourd’hui avec Hoda et Jenna. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le prochain album rock and roll de Parton « Rockstar » devrait sortir en novembre.