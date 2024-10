Dolly Parton fera un don d’un million de dollars pour les secours suite à l’ouragan Hélène

Originaire des Appalaches Dolly Parton a déclaré vendredi qu’elle ferait un don de 1 million de dollars pour Ouragan Hélène efforts de secours.

Parton a déclaré que le million de dollars serait versé à la Mountain Ways Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée à fournir une assistance immédiate aux victimes des inondations de l’ouragan Helene.

« Ce sont des gens spéciaux ici ; ce sont mes gens » Parton » a déclaré lors d’un événement annonçant le don dans un Walmart à Newport, Tennessee. « J’ai l’impression que tout le monde est mon peuple, mais tout le monde ici a grandi dans les montagnes, tout comme moi, donc bien sûr, j’ai un lien étroit avec eux. Je ne supporte pas de voir quelqu’un souffrir, alors je voulais faire quoi que ce soit. Je pourrais apporter mon aide après ces terribles inondations. »

L’icône de la musique country est née à Locust Ridge, dans le Tennessee, dans une famille pauvre vivant au cœur des Appalaches rurales. Parton a souvent écrit sur son enfance et la région dans ses chansons, notamment des tubes tels que « Smoky Mountain Memories » et « My Tennessee Mountain ». Maison. »

Elle a été rejointe par le PDG de Walmart aux États-Unis, John Furner, qui a déclaré que la société, y compris Sam’s Club et la Fondation Walmart, ferait un don total de 10 millions de dollars aux efforts de secours contre les ouragans dans les États touchés. Les entreprises associées de Parton, notamment Dollywood Parks & Resorts et la Dollywood Foundation, ont également annoncé qu’elles égaleraient le don de Parton avec 1 million de dollars supplémentaires à la Mountain Ways Foundation.

Au moins 225 personnes ont été confirmées mortes après Hélène a balayé le Sud-Estet les responsables disent s’attendre à ce que le nombre de morts augmente à mesure que les efforts de rétablissement se poursuivent. Les images satellites ont montré de vastes zones de Caroline du Nord dévastée par la tempête. Le président Biden a déclaré vendredi que les travaux de reconstruction des dégâts coûteraient « des milliards de dollars ».

Parton a déclaré qu’elle espère que ses dons inspireront d’autres personnes à faire un don et à contribuer aux efforts massifs de rétablissement.

« J’espère que nous pourrons tous être un peu de lumière dans le monde pour nos amis, nos voisins – même les étrangers – pendant cette période sombre qu’ils traversent. »

