Dolly Parton fait un don de 1 million de dollars pour les efforts de secours d’Helen

La légende de la musique country Dolly Parton soutient ses voisins à la suite de l’ouragan Helene – en annonçant un énorme don pour les efforts de secours.

Le chanteur de « Islands in the Stream » annoncé vendredi qu’elle a fait don d’un million de dollars pour aider les personnes touchées par Hélène – alors que les habitants de la région luttent pour se remettre de la tempête qui a tué plus de 200 personnes.

Parton a tenu une conférence de presse au Walmart de Newport, Tennessee, à l’ombre du quartier où le chanteur est né et a grandi.

La principale dame du pays a annoncé son don d’un million de dollars et ses efforts supplémentaires pour aider « son peuple » qui a souffert à la suite de l’ouragan Hélène. Canal WBIR 10

Malgré les sombres circonstances, les habitants de l’État Volontaire étaient ravis de voir « Tante Granny » et la chanteuse légendaire n’a pas pu laisser la foule déçue. Son instinct d’interprète a pris le dessus et elle a ravi les gens qui sont venus la voir avec une version centrée sur la tempête d’un de ses succès classiques.

« Hélène, Hélène, Hélène, Hélène/Vous êtes venue ici et nous avez tous brisés/Hélène, Hélène, Hélène, Hélène/Mais nous sommes tous là pour réparer ces cœurs brisés », a chanté Parton sur l’air de sa chanson de 1973 » Jolène ».

« J’aurais vraiment aimé que nous soyons tous ensemble pour une autre raison », a poursuivi Dolly, sans chanter, « Qui aurait cru, dans notre petite partie du pays ici, où je suis née et j’ai grandi juste au bout de la route, que nous aurions ça une sorte de dévastation. Et je regarde autour de moi et je pense que ce sont mes montagnes, ce sont mes vallées, ce sont mes rivières, qui coulent comme un ruisseau. Ceux-ci sont mon peuple », ajoutant en conclusion : « Ceci est ma maison. »

Les victimes d’Hélène attendent de voir Dolly Parton et ont droit à quelques mesures de chant lorsque la chanteuse emblématique monte sur scène. Canal WBIR 10

Parton a déclaré que c’était le moment pour tout le monde de « intensifier ses efforts » – et elle a donné l’exemple en faisant un don d’un million de dollars depuis son propre compte bancaire. Mais elle ne s’arrêtait pas là.

La magnat du pays a déclaré que, par l’intermédiaire de sa Dollywood Foundation et de quelques autres organisations, elle avait organisé le don d’un million de dollars supplémentaire à la Mountain Ways Foundation.

Lors de la même conférence de presse, le PDG de Walmart, John Furner, a annoncé que Walmart, Sam’s Club et la Fondation Walmart augmentaient leur don à 10 millions de dollars, contre 6 millions de dollars précédemment annoncés.

Une semaine après la tempête, plus d’une centaine de personnes sont toujours portées disparues et on craint qu’elles soient mortes. Le bilan des morts vendredi s’élève à plus de 200 personnes, faisant d’Helene la tempête la plus meurtrière aux États-Unis depuis l’ouragan Katrina en 2005.

Les experts affirment qu’Hélène et d’autres tempêtes de la semaine dernière ont déversé plus de 40 000 milliards de gallons d’eau dans la région.

Dolly se tient à côté du PDG de Walmart, John Furner, au magasin Walmart de Newport, Tennessee. Canal WBIR 10

« C’est une quantité astronomique de précipitations », a déclaré Ed Clark, directeur du Centre national de l’eau de la National Oceanic and Atmospheric Administration. a dit à PBS« Je n’ai jamais vu quelque chose au cours de mes 25 années de travail au service météorologique qui soit aussi étendu géographiquement et aussi volumineux que le volume d’eau tombé du ciel. »

Les victimes de la tempête continuent de lutter pour accéder à la nourriture, à l’eau, à l’électricité et aux services de téléphonie mobile.

Plus tôt dans la journée, Elon Musk a exprimé sa frustration à l’égard de la FEMA, alors que sa société SpaceX tente de fournir du matériel de secours, notamment des « Starlinks », qui sont des connexions satellite localisées de la taille d’un iPad. Cet appel public fait suite à de nombreux rapports selon lesquels la FEMA manquait de réponse à la tempête.