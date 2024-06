Dolly Parton exprime son admiration pour l’album Jolene de Beyoncé

Dolly Parton fait l’éloge de l’album Jolene de Beyoncé

Dolly Parton a récemment exprimé son admiration pour le film de Beyoncé. Jolène album.

Parler à E! Nouvelles lors de la nouvelle expérience Dolly Parton de Dollywood à Pigeon Forge, Tenn, Dolly a expliqué pourquoi elle appréciait la nouvelle version de Beyoncé Cowboy Carter.

« Eh bien, je pense que c’était très audacieux de sa part », a déclaré le 9 à 5 chanteur.

Dolly a déclaré au média: « Quand ils ont dit qu’elle allait faire ‘Jolene’, je m’attendais à ce que ce soit mon habitude, mais ce n’était pas le cas. »

Cependant, la musicienne country a déclaré : « J’adore ce qu’elle a fait. Et en tant qu’auteur-compositeur, vous aimez le fait que les gens chantent vos chansons, quelle que soit la manière dont ils les font. »

Partager ses deux cents sur Cowboy CarterDolly a mentionné qu’elle était très fière de son album.

La gagnante de 10 Grammy Awards a souligné : « Je pensais qu’elle faisait un excellent travail dans la musique country, et j’ai trouvé que c’était génial. Et j’étais juste heureux qu’elle l’ait fait’Jolène.’»

«Bien sûr, j’aurais adoré savoir comment elle l’aurait fait de manière originale. Mais bien sûr, vous savez, c’est Beyoncé. Oui, sa vie est différente de la mienne », a ajouté Dolly.

La musicienne country a également révélé qu’elle « communiquait quand l’album est sorti, quand je faisais certaines des petites choses à mettre sur l’album… Et nous nous envoyions des fleurs et des petites notes d’amour et tout ça. Alors oui, tout va bien ».

Dolly a également parlé de jouer Jolène avec Beyoncé aux Grammys 2025 si Cowboy Carter est nominé.

« Bien sûr, je le ferais – si je suis disponible, si je ne suis pas pris dans quelque chose dont je ne peux pas sortir, ouais, ce serait merveilleux », a noté le chanteur emblématique.

Dolly a ajouté : « Je veux dire, qui ne voudrait pas chanter Jolèneavec Beyoncé ?