La légende de la musique Dolly Parton a révélé que l’ancien président américain Donald Trump avait tenté de lui décerner une médaille pour son travail caritatif – mais elle a dû le refuser. Deux fois.

L’icône de 75 ans est bien connue pour son travail philanthropique ainsi que pour sa création musicale – notamment récemment, il a été révélé avoir aidé à financer un vaccin contre le virus Covid-19.

Son travail caritatif a attiré l’attention de la Maison Blanche et le président Trump lui a offert la Médaille présidentielle de la liberté.

La médaille est l’offre civile la plus élevée qui puisse être obtenue aux États-Unis – et est décernée à ceux qui ont apporté «une contribution particulièrement méritoire à la sécurité ou aux intérêts nationaux des États-Unis, à la paix mondiale, à la culture ou à d’autres efforts publics ou privés importants. . «







Cependant, Dolly a été incapable d’accepter l’offre à deux reprises.

Elle a expliqué dans l’émission Today: « Je ne pouvais pas l’accepter parce que mon mari était malade, puis ils m’ont demandé à nouveau à ce sujet et je ne voyagerais pas à cause du COVID.

Dolly a poursuivi en déclarant qu’elle rejetterait probablement l’offre de la médaille du président actuel, Joe Biden, craignant que les fans ne l’accusent de partialité politique.







Elle a dit: « Maintenant, j’ai l’impression que si je le prends, je vais faire de la politique, donc je ne suis pas sûre. »

Cependant, Dolly a poursuivi en précisant qu’elle fait son travail de charité pour le bien de son âme – et a rejeté l’idée même qu’elle «mérite» d’être honorée pour son travail de charité.

Elle a dit: «Je ne travaille pas pour ces prix.

« Ce serait bien mais je ne suis pas sûr de le mériter. Mais c’est un beau compliment pour les gens de penser que je pourrais le mériter. »







Dolly était l’une des personnes qui ont aidé à financer le vaccin Moderna Covid-19 – dont l’utilisation au Royaume-Uni a été approuvée le mois dernier.

Selon les rapports, 17 millions de doses ont été commandées par le gouvernement britannique – bien qu’elles ne devraient pas être produites avant le printemps.

On pense que le vaccin est efficace contre les nouvelles souches du virus, et le vaccin peut être conservé dans des réfrigérateurs normaux, ce qui le rend plus rentable et plus facile à transporter que le vaccin Pfizer.