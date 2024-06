Dolly Parton donne sa version puissante de l’album country de Beyoncé

Dans le premier single sur Cowboy Carter, Beyoncé expose tout à ses critiques, faisant apparemment référence aux réactions négatives auxquelles elle a été confrontée après sa prestation aux CMA Awards en 2016.

« Ils disaient que je parlais : « Trop country » / Et le rejet est venu, ils ont dit que je ne l’étais pas, « Country « pas assez » », chante-t-elle, « J’ai dit que je ne me mettrais pas en selle, mais / Si ce n’est pas le cas pays, dis-moi, qu’est-ce que c’est ? / Plantez mes pieds nus sur un sol solide pendant des années / Ils ne savent pas à quel point j’ai dû me battre pour cela.

À l’époque, les fans ont noté que les CMA Awards semblaient supprimer des images de sa performance surprise aux côtés de Les poussins. Cependant, dans une déclaration à E! News, l’organisation a déclaré avoir retiré un clip promotionnel à la place.