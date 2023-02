Dolly Parton dit qu’elle “préfère être” dans les 70 ans que d’être à nouveau jeune: “Je veux dire ça du fond du cœur”

Dolly Parton ne laisse pas l’âge l’abattre.

Après son 77e anniversaire en janvier, Parton s’est entretenue avec Insider de ce qu’elle pense du vieillissement, révélant la raison pour laquelle elle ne voudrait pas être jeune aujourd’hui.

La chanteuse a dit qu’elle avait accepté l’idée que “la sagesse vient avec l’âge, et vous ne pouvez pas arrêter le processus de vieillissement, ni les chiffres.

“Honnêtement – et je le dis du fond du cœur – quand je vois des jeunes aujourd’hui et que je vois ce qu’ils vont devoir traverser, surtout de nos jours, je préférerais honnêtement avoir cet âge que celui-là. âge », a expliqué Parton.

Travaillant dans l’industrie de la musique, Parton est constamment exposée aux dernières tendances en matière de beauté visant à paraître plus jeune, mais elle essaie de ne pas “se laisser prendre au piège de penser” à ce qu’elle peut faire pour lutter contre son âge.

La chanteuse légendaire a reconnu qu’elle n’était pas différente de “tout le monde (qui) aimerait avoir 35 ans pour toujours”, mais elle ne passe pas sa vie à penser à son âge et ne le laisse pas l’empêcher de faire ce qu’elle veut.

“La façon dont je vis, la façon dont je travaille, la façon dont je me sens, je vais faire en sorte que chaque instant compte”, a déclaré Parton. “Je peux vivre jusqu’à 100 ans ou mourir demain, mais peu importe, je saurai que je suis mort en essayant, et je saurai que j’ai fait tout ce que j’ai pu pour tirer le meilleur parti de tout.

“Tant que je reste en bonne santé, les chiffres ne devraient pas avoir d’importance. Je ne ressens pas mon âge, je ne travaille pas mon âge, je ne pense pas à mon âge et, espérons-le, je ne fais pas mon âge, ” a-t-elle noté.

Après des décennies dans l’industrie de la musique, Parton a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en octobre 2022 avec Eminem, Duran Duran, Pat Benatar, Lionel Richie, Carly Simon et Eurythmics. Les artistes sont éligibles à l’intronisation après avoir eu un grand impact dans l’industrie de la musique et avoir été dans l’industrie au moins 25 ans.

L’importance d’être approché pour entrer dans le Rock & Roll Hall of Fame n’est pas perdue pour Parton. En fait, c’était quelque chose qu’elle ne pensait pas mériter lorsqu’on lui a demandé pour la première fois d’être incluse.

La hitmaker “Jolene” a fait la une des journaux en mars 2022 lorsqu’elle a déclaré qu’elle était “extrêmement flattée et reconnaissante d’être nominée”, mais qu’elle devrait “se retirer respectueusement” car elle ne pensait pas avoir gagné le droit d’être considérée comme une artiste rock.

“J’ai toujours cru que le Rock & Roll Hall of Fame était pour les gens de la musique rock, et j’ai découvert récemment que ce n’est pas nécessairement ça”, a-t-elle expliqué à NPR. à l’époque. “J’avais juste l’impression que j’enlèverais à quelqu’un qui le méritait peut-être, certainement plus que moi, parce que je ne me suis jamais considéré comme un artiste rock.”

Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Hank Williams et Chet Atkins sont d’autres icônes notables de la musique country qui ont été intronisées au Rock & Roll Hall of Fame.

Parton fait partie du Country Music Hall of Fame depuis 1999 et est également membre du Nashville Songwriters Hall of Fame et du Songwriters Hall of Fame.

Tout au long de sa carrière, elle a remporté un total de 53 nominations aux Grammy Awards avec 10 victoires, dont la meilleure performance / chanson de musique chrétienne contemporaine, la meilleure performance de duo / groupe country pour “Jolene”, le meilleur album bluegrass et les meilleures catégories de chansons country.