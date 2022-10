Dolly Parton dit qu’elle en a fini avec les tournées, veut être « plus près de chez elle » avec son mari à mesure qu’ils vieillissent

Dolly Parton est toujours en train de lancer les morceaux mais n’a plus l’intention de le faire sur la grande scène.

Dans une nouvelle interview avec Pollstar, Parton a affirmé avec audace : « Je ne pense pas que je ferai de nouveau une tournée », avant d’ajouter : « Je ferai des concerts spéciaux ici et là, de temps en temps. Peut-être faire un long week-end de concerts, ou juste quelques spectacles dans un festival. Mais je n’ai plus l’intention de faire une tournée à part entière.

À 76 ans, la légende de la country produit toujours de la nouvelle musique mais souhaite profiter d’une vie plus simple avec son mari, Carl Thomas Dean.

En parlant de tournée, Parton dit : “J’ai fait ça toute ma vie, et ça prend tellement de temps et d’énergie. J’aime rester un peu plus près de chez moi avec mon mari. Nous vieillissons maintenant, et je ne Je ne veux pas être parti pendant quatre ou cinq semaines à la fois. Quelque chose pourrait arriver. Je ne me sentirais pas bien à ce sujet, si j’étais parti et que quelqu’un avait besoin de moi. Ou je me sentirais mal si je devais quitter une tournée si quelqu’un avait malade à la maison et j’avais besoin de moi, puis j’ai dû laisser tomber les fans.”

DOLLY PARTON INTRODUIT AU HALL OF FAME DU ROCK & ROLL MALGRÉ SA DÉCISION INITIALE DE “TIRER RESPECTUEUSEMENT UNE INCLINAISON”

Parton, qui est mariée à Dean depuis 1966, dit que son mari est pour qui elle fait actuellement de la nouvelle musique – sous la forme d’un album de rock and roll.

“Quand j’ai été nominé pour le Rock & Roll Hall of Fame, j’ai pensé, eh bien, pas de meilleur moment pour le faire.” J’ai toujours voulu faire ça. Mon mari est un grand fan de hard rock ‘n’ roll, et pendant des années, j’ai pensé : “Un de ces jours, j’aimerais faire un album principalement juste pour lui, juste pour faire un peu ce.'”

Parton a été honoré et intronisé au Temple de la renommée en mai.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Bien qu’occupée par la nouvelle musique, la musicienne est également à pied d’œuvre pour un “spécial” de Noël, comme elle l’appelle, pour NBC.

“C’est une émission dans une émission. Ce que nous faisons est axé sur le côté dramatique. Cela montre tout ce qui se passe pendant que vous montez une émission. Toutes les disputes que vous avez avec les producteurs, tous les problèmes que vous avoir avec les artistes, tous les problèmes que vous avez avec les décors qui tombent et toutes les choses qui se passent dans les coulisses, les gens qui doivent annuler et reprogrammer très rapidement… Je ne me considérerais pas comme acteur, parce que je suis totalement moi-même là-dedans. Je suis juste Dolly jusqu’au bout, je ne joue pas un personnage.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a également un film, “Run, Rose, Run” en préparation avec la célèbre actrice devenue productrice Reese Witherspoon, qui est adapté du roman qu’elle a co-écrit avec l’auteur James Patterson.