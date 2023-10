Dolly Parton dit qu’elle a été « grondée ou fouettée » par son grand-père pasteur à cause de ses choix vestimentaires

En tant qu’étoile montante, Dolly Parton était réticente à laisser quiconque lui dire ce qu’elle pouvait et ne pouvait pas faire, y compris quels vêtements il lui était approprié de porter.

Dans une nouvelle interview, Parton partage que son père et son grand-père détestaient ses choix de mode. Parton admet que son grand-père, qui était pasteur, l’avait même physiquement disciplinée en fonction des vêtements qu’elle porterait.

« J’étais prêt à payer pour cela », a déclaré Parton, 77 ans, au Guardian.

« Je suis très sensible », a-t-elle poursuivi. « Je n’aimais pas être disciplinée – ça me faisait tellement mal d’être grondé ou fouetté ou autre. Mais parfois, il y a juste cette partie de vous qui est prête, si vous voulez quelque chose d’assez grave, à y aller. »

Parton a toujours parlé de son style caractéristique – maquillage coloré, hauts plongeants et cheveux épais – inspiré par le « clochard de la ville » local.

« Elle était flamboyante. Elle avait du rouge à lèvres rouge vif, de longs ongles rouges. Elle avait des chaussures à talons hauts, des petits poissons rouges flottants en plastique sur les talons, des jupes courtes, des hauts décolletés, et je la trouvais juste belle. Quand les gens Je disais : « Elle n’est rien d’autre qu’une poubelle », je disais toujours : « Eh bien, c’est ce que je serai quand je serai grand. »

Sa famille n’était pas la seule à donner à Parton des réticences quant à ses choix vestimentaires. Le chanteur de « 9 to 5 » s’est également battu contre les dirigeants des maisons de disques.

« J’ai toujours été fidèle à moi-même », a-t-elle partagé avec The Guardian. « C’est ce que ma mère disait toujours : sois fidèle à toi-même. J’y accorde beaucoup d’importance. Tout ce que je fais, qu’il s’agisse de ma personnalité, de la façon dont je me comporte et de mes affaires, ou quoi que ce soit, si je le fais. À ma façon, selon ce que je comprends et crois, il y a une force là-dedans. Vous pouvez penser : « Je peux supporter ça, je peux vivre selon ça. »

Avec toutes ces contributions, Parton dit que l’opinion des gens à son sujet comptait, mais elle « ne s’est jamais autant souciée » de laisser cela l’empêcher d’être elle-même authentique.

Les représentants de Parton n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.