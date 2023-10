Dolly Parton dit que son style signature a été inspiré par des catalogues de lingerie provocateurs

Dolly Parton a toujours été connue pour son style flashy et amusant, mais son look signature a une origine inattendue.

Dans une nouvelle interview avec People, Parton a expliqué qu’un catalogue racé et certains habitants de la ville avaient suscité son intérêt pour la mode provocatrice.

« J’ai été en quelque sorte influencé par ces débuts, par les femmes que je voyais, comme les femmes libres de notre ville, ou simplement par les gens que je voyais dans les magazines et le catalogue Frederick’s of Hollywood », a déclaré Parton au média. « Je veux dire, ça m’a parlé. »

Les looks, a-t-elle dit, « semblaient être mon style et semblaient correspondre à ma personnalité, alors je me suis lancé. »

Dolly Parton partage la seule raison pour laquelle elle aurait été attrapée sans maquillage : « cela devrait être assez sérieux »

« Je n’ai jamais été du genre à me soucier autant de ce que les autres pensaient de moi que de ce que je pensais de moi, parce que je pensais que si j’étais à l’aise dans ce que je portais, alors les gens se sentiraient à l’aise avec moi. »

Elle a ajouté : « Même si je suis sûre que les gens auraient pu être mal à l’aise en pensant qu’ils seraient mal à l’aise en ressemblant à moi, mais si je semblais à l’aise avec cela, ils étaient prêts à l’accepter. J’ai donc en quelque sorte grandi dans le genre d’entreprise. comme ça, être un peu exagéré sur la plupart des choses. »

Ses choix de mode n’ont cependant pas toujours été acceptés par sa famille.

Dans une interview avec The Guardian la semaine dernière, Parton a révélé que son père et son grand-père, un pasteur, détestaient ses tenues.

DOLLY PARTON CRÉDIT LA FOI D’ÊTRE UNE « LUMIÈRE GUIDANTE » : « PAR DIEU, TOUTES CHOSES SONT POSSIBLES »

Parton a également noté que son grand-père la disciplinerait physiquement pour ses vêtements, mais Parton a déclaré: « J’étais prêt à payer pour cela. »

« Je suis très sensible », a-t-elle poursuivi. « Je n’aimais pas être disciplinée – ça me faisait tellement mal d’être grondé ou fouetté ou autre. Mais parfois, il y a juste cette partie de vous qui est prête, si vous voulez quelque chose d’assez grave, à y aller. »

La femme de 77 ans a fait écho à ses commentaires sur People selon lesquels elle était en partie inspirée par les « femmes libres » de sa ville.

Elle a déclaré au Guardian que son look audacieux était inspiré du « clochard de la ville ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Elle était flamboyante. Elle avait du rouge à lèvres rouge vif, de longs ongles rouges. Elle avait des chaussures à talons hauts, des petits poissons rouges flottants en plastique sur les talons, des jupes courtes, des hauts décolletés, et je la trouvais juste belle. Quand les gens Je disais : « Elle n’est rien d’autre qu’une poubelle », je disais toujours : « Eh bien, c’est ce que je serai quand je serai grand. »

La mode de la chanteuse de « 9 to 5 » est relatée dans son nouveau livre, « Behind the Seams: My Life in Rhinestones », sorti mardi.

Le livre contient 450 photographies en couleur des looks de Parton, y compris des images de ses archives privées de costumes.

Selon Parton, ces archives sont hébergées dans de « grands entrepôts » sur sa propriété.

DOLLY PARTON HONNEUR SES RACINES : « LA MUSIQUE COUNTRY EST MON INSTINCTION, MON CŒUR, MON ÂME »

« J’ai des bacs de stockage que les gens pensent être des écuries », a-t-elle déclaré à People. « Quand ils viennent chez moi, ils voient tous ces immenses bâtiments et ils pensent : ‘Oh, je ne savais pas que tu aimais les chevaux’, et je dis : ‘Non, j’ai juste fait du cheval pendant toutes ces années. et ce sont mes vêtements.' »

Parton sortira également son premier album rock, « Rockstar », le mois prochain.

Il comprend 30 chansons, dont des collaborations avec Paul McCartney, Debbie Harry, Steven Tyler et Ann Wilson, ainsi qu’une chanson dédiée à Elvis Presley, intitulée « I Dreamed About Elvis ».

Dans une interview accordée à la Live Shopping Week de Good Housekeeping avec TalkShopLive, Parton a expliqué que l’inspiration de la chanson venait de la frustration que Presley n’ait pas chanté son tube « I Will Always Love You », ce qui a conduit à des rêves « agités » sur la situation.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« J’ai rêvé de lui, juste après, c’est ce qui m’a donné l’idée de le titre ainsi. Parce que j’étais tellement stressé qu’il n’ait pas enregistré cette chanson, et je pouvais juste l’imaginer… et j’étais agité. des rêves », a-t-elle déclaré.

Presley a été empêché de chanter la chanson par son manager, le colonel Tom Parker, qui a demandé, selon Parton dans une récente interview à BBC Radio 1, « au moins la moitié du temps de publication ». [rights] ».

« Il s’agit du droit d’auteur le plus important dans toute ma maison d’édition, et je ne peux pas faire ça », se souvient Parton en disant à Parker.

Parton a déclaré qu’elle avait « le cœur brisé » par le résultat.

LE BUDDY DE L’ARMÉE D’ELVIS PRESLEY DIT QU’ILS ÉTAIENT DES « FRÈRES DE SANG » : « LE PLUS GRAND RIRE QUE J’AI JAMAIS ENTENDU »

Dans son interview sur TalkShopLive, Parton a noté : « Je pense que j’ai plus rêvé du colonel Tom que d’Elvis… il s’agissait de toute cette situation, vous savez à quel point vous faites des rêves stressants lorsque vous traversez une épreuve. [something]… parce que j’étais tellement blessé et déçu parce que je voulais tellement qu’il le fasse. »

L’interprète de « Jolene » a écrit et enregistré « I Dreamed of Elvis » il y a 20 ans avec Ronnie McDowell, qui avait travaillé avec Presley et qui ressemble au regretté chanteur, et a qualifié cette chanson de « possibilité d’avoir cette conversation avec Elvis ».

Même si elle a un nouvel album en route, Parton n’a pas l’intention de prendre la route.

« Je ne fais plus de tournées, j’ai tellement de choses à faire et mon mari et moi vieillissons… Mon mari n’est pas aussi jeune que moi, tu sais », a-t-elle dit en riant. « Et j’ai besoin d’être en quelque sorte avec lui. »

Parton est mariée à son mari, Carl Dean, depuis 1966.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’idée d’organiser une tournée qui, selon Parton, peut prendre six mois, « et ensuite vous devez partir, vous engager pendant un an, six mois ou un an en tournée ». Cela ne lui plaît plus.

« J’ai fait ça toute ma vie, et c’est mon… Je fais ça depuis longtemps. J’ai commencé quand j’avais 10 ans. Donc je doute que je serai en tournée, mais je pourrai peut-être en faire de ces chansons avec ces artistes dans une émission de télévision, une émission spéciale, comme lors d’une cérémonie de remise de prix ou quelque chose comme ça. »

Mais aucune tournée ne signifie pas que l’icône cessera de fonctionner.

« Je ne saurais pas quoi faire si je prenais ma retraite », a déclaré Parton. « Je pourrais prendre un mois de congé au lieu d’une semaine, mais non, je n’ai pas l’intention de prendre un jour ma retraite, à moins que mon mari ne soit malade ou n’ait vraiment besoin de moi, ou que je sois malade. Ce seraient les deux seules raisons pour lesquelles je j’aurais jamais arrêté. »

Elle a ajouté : « Espérons que cela n’arrive jamais. »