Dolly Parton dit que son nouvel album rock est “l’un des meilleurs travaux” qu’elle ait jamais fait

Dolly Parton est fière de son projet à venir.

Dans l’émission “Today” jeudi, Parton a partagé que son prochain album de rock pourrait être l’un de ses meilleurs à ce jour.

“Je pense vraiment que c’est l’un des meilleurs travaux que j’aie jamais faits”, a déclaré l’icône de la musique country à Hoda Kotb. “Je pense que oui. Seulement parce que c’est différent pour moi. Je voulais que ce soit bien.”

Parton a partagé que son mari de 56 ans, Carl Dean, soutient sa femme alors qu’elle fait le saut dans un autre genre.

“Eh bien, il prie pour moi, je pense”, a partagé Parton en plaisantant. “Je suppose qu’il espère que je peux y arriver.”

Parton a récemment partagé que Dean avait joué un rôle dans l’inspiration de son premier album rock, mais il ne peut pas s’attribuer tout le mérite.

La chanteuse “Jolene” a eu l’idée pour la première fois lorsqu’elle a été nominée pour faire partie du Rock & Roll Hall of Fame plus tôt cette année, ce qu’elle a respectueusement décliné. “Je ne me suis jamais considérée comme une rock star”, a-t-elle déclaré lors de sa nomination.

“J’ai découvert plus tard qu’ils vous le donnaient si vous aviez influencé d’autres personnes. J’en ai appris plus à ce sujet. Mais j’avais dit au début que je ne voulais pas l’accepter parce que je ne pensais pas que je le ferais. Je l’ai mérité. Et je ne suis toujours pas sûr.

Le 5 novembre, Parton est montée sur scène lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame 2022 à Los Angeles, où elle a accepté le prix.

“Je me suis dit : ‘Eh bien, s’ils veulent me le donner de toute façon, je vais l’accepter avec grâce'”, a expliqué Parton dans “Aujourd’hui”. “Et puis je vais aller de l’avant et faire un album rock et en tirer le meilleur parti.”

Parton a partagé qu’elle prévoyait de sortir l’album en 2023, et ce n’est qu’une des nombreuses choses qu’elle attend avec impatience l’année prochaine.

“Mes espoirs pour la nouvelle année sont un peu plus de gentillesse, un peu plus d’amour et un peu plus d’efforts pour me ressaisir au lieu de m’effondrer”, a-t-elle partagé. “Je vais faire de mon mieux pour essayer d’apporter autant de joie que possible et d’élever les gens autant que possible à ma manière. Je pense juste que nous devons tous faire un peu plus d’efforts. Je me fiche de ce que notre politique est ou religion ou notre couleur ou quoi que ce soit d’autre.”

En discutant des résolutions du Nouvel An, Parton a déclaré qu’elle allait “essayer de faire en sorte que cela se produise autant que possible à travers des chansons ou en donnant ou à travers quoi que ce soit”.

Parton prévoit également de poursuivre ses nombreuses œuvres caritatives au cours de la nouvelle année. Le 12 novembre, Jeff Bezos et Lauren Sanchez ont décerné à la musicienne le Bezos Courage and Civility Award, qui lui a donné 100 millions de dollars.

“J’ai dit : ‘Es-tu en train de me dire que tu me donnes 100 millions de dollars pour mes œuvres caritatives ?'”, se souvient-elle. “Et il a dit:” Ouais, c’est ce que je te dis. Aucune condition, sauf que tout doit aller à une association caritative. Et j’ai commencé à pleurer au téléphone. Je pensais juste à toutes les grandes choses que je pouvais faire pour tant de gens dans le besoin. Et j’ai juste pensé, ‘Wow, merci mon Dieu.'”