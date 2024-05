Dolly Parton dévoile une nouvelle attraction passionnante de Dollywood ce week-end du Memorial Day

{{#rendered}} {{/rendered}}

Pays légende de la musique Dolly Parton dévoile une nouvelle attraction passionnante dans son parc à thème Dollywood ce week-end du Memorial Day qui emmène les visiteurs dans un voyage à travers sa vie.

« The Dolly Parton Experience », un nouveau musée interactif au Tennessee, ouvert vendredi. Il présente les moments les plus mémorables de la la carrière et la vie d’une icône musicale et sa garde-robe légendaire.

« Je suis allée si vite que je pense que je me suis retrouvée à revenir », a-t-elle déclaré vendredi sur « America Reports ». « C’est un peu ce que nous vivons ici avec Dolly Experience. Quand je parcourais toute l’expérience hier, juste en voyant le musée et tout ce que j’ai fait ici, c’était comme une distorsion mentale et une distorsion temporelle. « .

Parton a déclaré qu’elle était devenue « émotionnelle » en voyant l’hommage rendu à sa famille et en repensant à sa vie. Elle pense que tout était « censé être ».

« Quand une chose est censée se produire, vous allez recevoir beaucoup d’aide tout au long du chemin, alors que vous ne savez peut-être même pas ou ne comprenez pas comment cela se produit », a-t-elle déclaré. « Mais c’est ce que je dis, en revenant à ma foi et à ma vie spirituelle. »

Parton a exprimé sa gratitude envers les « personnes merveilleuses » qui travaillent avec elle et « la font paraître terriblement belle » alors qu’elle s’apprête à sortir un nouvel album et une comédie musicale originale sur sa vie.

« Tout ce que nous publions est vraiment une histoire qui remonte à mon héritage musical, depuis les années 1700 jusqu’au Royaume-Uni… comment nous sommes arrivés aux Smoky Mountains et à tous les gens qui nous ont influencés en notre propre famille, les partenaires et le public », a-t-elle expliqué. « Nous avons beaucoup de chansons dans cet album, et nous faisons une… série documentaire sur l’histoire de notre musique et de notre famille. C’est donc quelque chose que je suis ravi de pouvoir sortir. »

Le légende de la musique country connue pour son esprit positif, a parlé de l’importance d’avoir de l’espoir et de la foi dans le monde.

« Je pense que les gens sont trop absorbés par toutes les mauvaises choses qui se passent dans ce monde et ne parviennent pas à regarder autour d’eux », a-t-elle déclaré à Fox News. « Il y a encore beaucoup de bien et certaines des bonnes personnes peuvent faire est d’essayer de trouver tout le bien et toutes les choses qu’elles peuvent faire pour aider les gens à s’élever au lieu de les démolir. Bien sûr, il y a certaines choses que vous pouvez faire. Je ne peux rien y faire, mais j’aime les gens à travers cela et j’essaie de trouver le plus de paix possible dans votre propre petit quartier et de faire autant de bien que vous pouvez et parfois cela peut s’étendre. »

Parton encourage les autres à avoir une « base de foi » et à éviter de se laisser trop consumer par les choses matérielles. Elle a exprimé sa gratitude aux soldats qui ont « donné leur vie pour nos libertés ».

« En gardant ma foi et en ayant quelque chose en quoi croire, plus grand que moi et plus grand que toute la folie qui se passe autour de moi, c’est comme ça que je m’en sors », a-t-elle déclaré. « Et j’essaie de laisser cette lumière briller à travers moi vers les autres, et je pense juste que nous devons en quelque sorte prêter plus d’attention au bien. »