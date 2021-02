Dolly Parton demande à l’État d’origine d’annuler les plans de la statue et de ne pas la mettre sur un piédestal

Dolly Parton a appelé à faire demi-tour sur les plans pour ériger une statue d’elle dans son état d’origine.

La légende de la musique country, âgée de 75 ans, a demandé à la législature du Tennessee de supprimer un projet de loi proposant qu’elle soit commémorée dans une statue à Nashville – du moins pour le moment.

Elle a expliqué qu’elle ne pensait pas que le moment était venu d’être mis sur un piédestal, étant donné tout ce qui se passe dans le monde alors que la pandémie de coronavirus continue d’affecter les gens dans le monde entier.

Elle a écrit dans une déclaration sur Instagram: «Je tiens à remercier la législature du Tennessee pour son examen d’un projet de loi visant à ériger une statue de moi sur le terrain du Capitole.







«Je suis honoré et humilié par leur intention, mais j’ai demandé aux chefs de la législature de la scène de retirer le projet de loi de tout examen.

«Compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde, je ne pense pas qu’il soit approprié de me mettre sur un piédestal en ce moment. J’espère cependant que quelque part sur la route dans plusieurs années ou peut-être après mon départ Je sens toujours que je le mérite, alors je suis certain que je serai fier dans notre grand State Capitol en tant que Tennessean reconnaissant.

« En attendant, je continuerai d’essayer de faire du bon travail pour rendre ce grand État fier. »







L’année dernière, Dolly a annoncé qu’elle donnait 1 million de dollars au Vanderbilt University Medical Center à Nashville, qui était l’un des sites d’essai du vaccin Moderna, dont la recherche a montré qu’il était efficace à près de 95%.

Et elle a dit plus tard qu’elle était « très honorée et fière » d’avoir donné de l’argent pour la recherche du vaccin Covid-19.

Le refus de Dolly de la statue intervient après avoir révélé pourquoi elle avait refusé la plus haute distinction civile aux États-Unis du président de l’époque, Donald Trump.

Il lui a offert deux fois mais elle a refusé.







Elle a dit: « Je ne pouvais pas l’accepter parce que mon mari était malade et puis ils m’ont demandé à nouveau à ce sujet et je ne voyagerais pas à cause du Covid. »

Et elle a dit que si elle devait à nouveau se voir offrir par le président actuel Joe Biden, elle devrait le rejeter par crainte que les fans ne l’accusent de partialité politique.

Mais elle a dit que la raison pour laquelle elle faisait du travail caritatif n’était pas la louange.

Elle a dit: « Je ne travaille pas pour ces prix.

« Ce serait bien mais je ne suis pas sûr de le mériter. Mais c’est un beau compliment pour les gens de penser que je pourrais le mériter. »