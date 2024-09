Dolly Parton défend les CMA Awards après avoir été snobée par Beyoncé

Dolly Parton refuse de prendre parti dans le drame entre les CMA et Beyoncé … ne voulant pas reconnaître que le chanteur a peut-être été volontairement exclu de la cérémonie de remise des prix.

La légende country a déclaré à Bey qu’elle n’avait pas obtenu une seule nomination aux CMA Awards – malgré l’un des plus grands albums et chansons country de l’année – en avouant Variété qu’elle n’avait pas réalisé que le nouveau venu dans le pays avait été laissé de côté jusqu’à récemment.

Alors que les membres de Beyhive ont exprimé leur indignation après que « Cowboy Carter » de Beyoncé ait été exclu de la liste des nominations, Dolly spécule que le manque d’honneurs a plus à voir avec la quantité de talent sur la scène country en ce moment… que ce n’est pas un reflet des capacités de Bey.

Selon Dolly, de nombreux artistes de la scène country ont accueilli Beyoncé et son projet passionné à bras ouverts. Cependant, Dolly a estimé que les votants qui ont nominé le groupe d’artistes de cette année voulaient probablement récompenser des artistes réguliers du genre… et pas seulement un « album spécialisé ».

Beyoncé a été tristement célèbre pour avoir été huée lors de sa cérémonie de remise de prix en 2016, où elle est montée sur scène avec The Chicks pour chanter sa chanson « Daddy Lessons ».

On peut donc dire sans se tromper qu’il y a plus de tensions entre Beyoncé et les CMA Awards qu’il n’y en a dans son État d’origine, le Texas !!!