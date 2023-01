Dolly Parton chante, Sofia Vergara grésille dans les célébrations de NYE: comment les célébrités ont sonné en 2023

Partout dans le monde, des icônes de la musique comme Dolly Parton et Cher ainsi que des célébrités comme Jennifer Lopez et Reese Witherspoon ont célébré le Nouvel An avec leur famille, leurs amis et une foule de stars hollywoodiennes.

Certains couples ont partagé leurs premières vacances NYE ​​ensemble, tandis que d’autres ont rencontré des amis pour sonner en 2023.

Voici un aperçu de certaines des meilleures célébrations.

Dolly Parton et Miley Cyrus

Pour la deuxième année consécutive, Miley Cyrus a fait sensation à Miami avec une émission spéciale NYE sur NBC, mais cette année, elle a été rejointe par sa marraine Dolly Parton en tant que co-animatrice. Des troupeaux de célébrités et d’artistes se sont présentés à l’événement, où Cyrus et Parton ont chanté “Wrecking Ball” et “Jolene”, entre autres chansons.

“Miley’s New Year’s Eve Party” a présenté des performances spéciales de Paris Hilton, qui a étonnamment rejoint Cyrus et la musicienne Sia sur scène pour une interprétation de sa chanson “Stars Are Blind”.

Hilton, 41 ans, a posté une série de photos avec d’autres artistes, dont Latto et Fletcher écrivant en partie : “Toujours en forme après la nuit dernière ! C’était si bon d’être de retour sur scène et c’était tellement inspirant d’être entouré de tant de personnes des artistes talentueux que j’admire et que j’ai la chance d’appeler mes amis.”

Cyrus a également annoncé la sortie prochaine de nouvelles musiques pendant le spectacle. Son single “Flowers” fera ses débuts le 13 janvier.

cher

Cher a célébré son Nouvel An avec son nouvel homme, son petit ami Alexander Edwards, dans une série de photos publiées sur Twitter, montrant l’énorme bague en diamant qui lui a récemment été offerte par le directeur musical.

Dans une série de tweets, l’interprète de “Believe” a écrit “Happy New Year Daddy”, en référence à Edwards, avec qui elle est liée publiquement depuis novembre. Elle a également écrit: “Cela devrait vous envoyer des haineux au rôle dans Wizzard of OZ … QUAND DOROTHY A JETÉ DE L’EAU SUR LA méchante sorcière et l’a fondue”, à côté d’une photo d’elle rayonnante vers son beau.

Reese Witherspoon

L’actrice de “Big Little Lies” Reese Witherspoon a posté une photo “accueillant 2023” avec son plus jeune enfant, Tennessee, alors qu’elle était sur la plage, regardant l’horizon.

Sofia Vergara et Joe Manganiello

Sofia Vergara et Joe Manganiello ont eu une semaine éclair, célébrant les vacances ensemble ainsi que l’anniversaire de Manganiello le 28 décembre. L’actrice de “Modern Family” a posté une série de photos aux côtés de son mari depuis sept ans et de ses amis dans un endroit tropical.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez est allée sur Instagram pour partager quelques vidéos mignonnes d’elle-même tout en sirotant un cocktail, mettant également en évidence les lunettes 2023 qu’elle avait sur le visage. Elle était stupéfiante dans une robe noire et rouge alors qu’elle dansait sur “What Are You Doing New Year’s Eve” d’Ella Fitzgerald.

Kylie et Kendall Jenner

Les stars de la télé-réalité Kylie et Kendall Jenner, 25 et 27 ans respectivement, ont toutes deux enfilé toutes les tenues noires pour leurs festivités du Nouvel An. Les sœurs ont été photographiées aux côtés de plusieurs de leurs amis au même endroit, dont Hailey Bieber et Anastasia Karanikolaou.

