Dolly Parton apporte la joie de Noël au parc à thème Dollywood

Elle est la royauté de la musique country et a donné à de nombreuses personnes du Tennessee “un moyen de gagner sa vie” dans son parc d’attractions Dollywood, qui est l’un des plus grands employeurs de la communauté.

Dolly Parton a inauguré l’une de ses saisons préférées avec le populaire événement de Noël Smoky Mountain mettant en vedette six millions de lumières à travers le parc à thème de 160 acres.

En plus de sa tradition annuelle, Parton se prépare pour la production de “Mountain Magic Christmas”, qui a été entièrement filmé à l’attraction Pigeon Forge.

Le programme à venir met non seulement en vedette l’ancien employé de Dollywood Splash Country, Joseph Yang, dans le rôle-titre de Woody, mais il présente également des performances spéciales de Willie Nelson, Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus, Jimmie Allen et Zach Williams.

DOLLY PARTON NE CONCURRENDRA PAS AVEC MARIAH CAREY POUR ÊTRE LA REINE DE NOËL: “JE SUIS HEUREUX D’ÊTRE EN DEUXIÈME LIGNE À ELLE”

“Noël est le moment de créer de nouveaux souvenirs, de célébrer les traditions familiales chéries et l’amour des vacances pour nous réchauffer tous.” -Dolly Parton

“Je ne pouvais même pas auditionner pour ce film à l’origine”, a déclaré Yang dans un communiqué. “J’étais sur un vol de LA, mais il n’y avait pas assez de temps pour revenir pour l’audition. Ils ont prolongé les auditions par jour, alors j’ai fait une cassette amusante et je suis devenu vraiment créatif avec. La prochaine chose que je sais, je reçois un appel de mon agent disant que je l’ai eu. Je n’ai pas vérifié mon emploi du temps pour voir si j’étais libre.

Yang, un natif du Tennessee qui a récemment travaillé sur la mini-série en streaming HBO Max “DMZ”, n’a pas dit au directeur de casting qu’il avait une véritable histoire avec le parc à thème bien-aimé.

“Cela fait presque 10 ans que je n’y ai pas travaillé, et la boucle est bouclée. Quand j’étais à Dollywood, j’étais toujours concentré sur la dentisterie”, a-t-il déclaré. “Tout était Dieu. Mes parents ont émigré de Corée. Ils connaissent Elvis Presley, Dolly, Tom Cruise et Angelina Jolie.”

DOLLY PARTON DIT QU’ELLE A TERMINÉ LA TOURNÉE, VEUT ÊTRE « PLUS PRÈS DE LA MAISON » AVEC SON MARI À L’ÂGE

Il a ajouté : “Alors, j’essayais d’être professionnel à ce sujet, je ne leur ai rien dit avant le film. Ils ont dit : « Ouais, on le croira quand on le verra. » Je pense que Noël sera très spécial parce que cela signifie beaucoup pour moi personnellement, mais je sens que je dois le faire pour ma famille.”

Yang a admis qu’il essayait de ne pas être « ébloui par les stars » et qu’il restait professionnel sur le plateau. Il espère être en mesure de plaider pour plus d’histoires asiatiques-américaines représentées à l’écran.

“Nous sommes tous des gens. Mais je parle avec (le réalisateur) Joe Lazarov sur le plateau, la prochaine chose que vous savez, Mme Dolly Parton arrive vêtue de cette robe élégante, car bien sûr qu’elle l’est ! Je parie qu’elle se réveille en regardant comme ça », dit-il. “Nous faisons une répétition, puis quelques prises.

LORETTA LYNN SE SOUVENIT DE L’HOMMAGE TOUCHANT DE DOLLY PARTON, TAYLOR SWIFT ET KEITH URBAN

“Après avoir terminé, elle a dit : ‘Merci Joseph, j’ai eu du plaisir à travailler avec toi.’ Ensuite, je lui ai dit que c’était bon d’être de retour et qu’il y a 10 ans, j’ai travaillé à Dollywood. La prochaine chose que vous savez, nous avons pris une photo ensemble. Dolly Parton aime les gens, et je pense qu’elle resterait debout et parlerait toute la journée. Elle est si attachant.”

Le projet NBC de Parton est diffusé jeudi et raconte l’histoire de la chanteuse emblématique dans une quête pour produire sa propre émission spéciale au parc.

“Je souhaite que nos invités célèbrent la lumière de la saison de Noël pendant qu’ils sont ici avec nous à Dollywood. J’espère également qu’ils s’arrêteront assez longtemps pour savourer les moments passés les uns avec les autres.” -Dolly Parton

Dollywood est devenu l’endroit idéal avec plus de six millions de lumières scintillantes dans toute l’attraction, une tradition de plus de 30 ans qui comprend également des productions scéniques et des feux d’artifice.

“Je crois que chaque saison dans les Smokies est un précieux cadeau d’en haut, mais je sais aussi qu’il n’y a pas de meilleur moment que Noël pour découvrir la magie de cet endroit spécial”, a déclaré Parton.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Noël est le moment de créer de nouveaux souvenirs, de célébrer les traditions familiales chéries et l’amour des vacances pour nous réchauffer tous.”

Parton est devenu copropriétaire du parc en 1986 et a changé le nom en Dollywood. Le parc d’attractions emploie près de 4 000 personnes chaque saison et est la première attraction payante de l’État du Tennessee avec environ trois millions de visiteurs par an.

Entre un mur-rideau lumineux de 130 pieds, des papillons LED et un arbre de Noël de 20 pieds de haut où la neige tombe chaque nuit, les clients peuvent trouver des surprises de vacances à chaque coin du parc à thème.

“Je souhaite que nos invités célèbrent la lumière de la saison de Noël pendant qu’ils sont ici avec nous à Dollywood. J’espère également qu’ils s’arrêteront assez longtemps pour savourer les moments passés les uns avec les autres”, a déclaré Parton.

“Ce sont ces moments spéciaux qui deviendront à coup sûr les beaux souvenirs qu’ils garderont avec tant d’affection pendant tant d’années.”

“Il y a juste quelque chose à propos de Noël à Dollywood qui vous plonge dans l’esprit des vacances comme rien d’autre”, a déclaré Wes Ramey, directeur des relations publiques de Dollywood. “Nous sommes fiers d’avoir remporté 14 fois le Golden Ticket pour l’événement de Noël du meilleur parc à thème et nos équipes travaillent dur pour s’assurer que nous remportons le 15e prix consécutif l’année prochaine.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lori Bashian et Larry Fink de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.