Parlant à RuPaul Charles dans le nouveau numéro du magazine Marie Claire, l’icône dit qu’elle est toujours habillée pour impressionner parce qu’elle ne veut jamais être prise au dépourvu en cas de catastrophe, ce qui, après 2020, est logique que nous pouvons prendre.

« Je dois toujours rester prête – prête pour la rue, dis-je toujours. Je dois garder mon maquillage et garder mes cheveux coiffés », a-t-elle dit à Charles. « Comme, quand je suis à Los Angeles … s’il y a un tremblement de terre, si nous avons un tremblement de terre, je ne suis pas en train de courir dans la rue en ayant l’air que vous regardez maintenant. »

Parton a ajouté: « Je dois être prêt à ambulance à tout moment, si je tombe malade ou quelque chose du genre. »

La petite star a également déclaré qu’elle n’avait aucune honte à porter des talons. Elle les porte même lorsqu’elle cuisine à la maison.

« Ils ne sont pas toujours aussi hauts que ceux que je porte pour le spectacle. Mais je suis petite. Je suis petite. Et je dois porter des talons pour atteindre mes armoires », a-t-elle plaisanté.

Mais surtout, elle a ajouté: « Je suis à l’aise dans ma peau; je suis à l’aise avec mon image. Je m’habille plus pour moi que pour quelqu’un d’autre. »

Parton fait actuellement des tournées de presse pour promouvoir son album de vacances, « A Holly Dolly Christmas », et son film Netflix, « Christmas on the Square », sorti le mois dernier.