Parton, qui joue dans le nouveau film de vacances Netflix, « Le Noël de Dolly Parton sur la place », aurait sauvé sa petite amie de 9 ans, Talia Hill, en l’éloignant de la trajectoire d’un véhicule venant en sens inverse.

« Nous étions sur le plateau, et j’étais à la station de chocolat chaud, et ils ont dit » Revenez à vos positions de départ « », a déclaré Talia Hill dans une interview à Inside Edition. « Donc, il y a un véhicule en mouvement, et je marchais, et quelqu’un m’a attrapé et m’a tiré en arrière – et c’était Dolly Parton. »

Talia Hill a déclaré que Parton lui avait dit: «Eh bien, je suis un ange, vous savez», en référence à son rôle dans le film Netflix.

«J’étais sous le choc, elle m’a serré dans ses bras et m’a secoué et a dit: ‘Je vous ai sauvé la vie!’», A déclaré Hill. « Et ma mère dit: ‘Oui, tu l’as fait, Dolly Parton. Oui, tu l’as fait!' »