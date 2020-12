Dolly Parton est largement considérée comme une héroïne musicale par des millions de fans, mais elle est devenue la vraie héroïne d’une petite fille sur le tournage de son film Netflix Christmas on the Square.

Talia Hill, neuf ans, une enfant actrice qui apparaît dans le film festif, a déclaré que la chanteuse de Jolene, 74 ans, lui avait sauvé la vie pendant le tournage.

Elle a expliqué qu’elle n’avait pas réalisé qu’une voiture roulait vers elle et Dolly l’a rapidement tirée hors du chemin.

Talia a déclaré à Inside Edition: « Nous étions sur le plateau et j’étais à la station de chocolat chaud, et ils ont dit de revenir à vos positions de départ.







« Donc, il y avait un véhicule en mouvement, et je marchais, puis quelqu’un m’a attrapé et m’a tiré en arrière, et j’ai levé les yeux et c’était Dolly Parton. »

Talia a dit qu’elle était « sous le choc » lorsqu’elle a réalisé qui l’avait sauvée.

Dolly lui a alors dit: « » Eh bien, je suis un ange, tu sais, « parce qu’elle joue un ange dans le film. »







Talia, dont les frères Tristan et Tyson Hill jouent également dans le film, a ajouté: « [Parton] m’a serré dans ses bras et m’a secoué et a dit: ‘Je t’ai sauvé la vie.’ «

Elle a poursuivi: « Et ma mère pleurait, comme: ‘Oui, tu l’as fait, Dolly Parton, oui tu l’as fait.' »

Noël sur la place a fait ses débuts sur Netflix le mois dernier.







Il suit l’histoire de la riche Regina Fuller, jouée par Christine Baranski, retournant dans sa ville natale pour expulser les résidents et vendre le terrain à un promoteur.

Dolly joue un ange dans le film et ses chansons figurent sur la bande originale

* Christmas on the Square est maintenant disponible en streaming sur Netflix