Dolly Parton a révélé le pire conseil de carrière qu’elle ait jamais reçu et pourquoi elle l’a ignoré

Dolly Parton est l’une des personnes les plus travailleuses d’Hollywood – et à 76 ans, la légendaire artiste country ne prévoit pas de ralentir de si tôt.

La native du Tennessee vient de sortir son premier roman, « Run, Rose, Run » avec l’auteur James Patterson ainsi qu’un album compagnon du même nom. « Run, Rose, Run » suit une jeune auteur-compositeur-interprète sur son chemin vers la célébrité à Nashville.

La semaine dernière, Parton a parlé de son illustre carrière, de ses regrets professionnels et de la façon dont elle combat l’épuisement professionnel dans une interview avec le psychologue organisationnel Adam Grant pour son podcast. « La vie au travail avec Adam Grant. »

Tout au long de sa carrière de 50 ans, il y a un mauvais conseil que les gens ont essayé de transmettre à Parton – mais elle l’a toujours ignoré.

« Le principal conseil que les gens voulaient me donner était de changer de look – d’être plus simple avec mes cheveux et ma façon de m’habiller, de ne pas avoir l’air si bon marché, personne ne me prendrait jamais au sérieux, disaient-ils », a-t-elle déclaré. Accorder.

Elle a expliqué: « Mon apparence et mon apparence à l’époque étaient l’idée d’une fille de la campagne du glamour, tout comme je l’ai écrit dans ma chanson ‘Backwoods Barbie’. C’était vraiment comme un look que je recherchais. Je n’étais pas un naturel beauté. J’aime juste ressembler à mon apparence. Je suis tellement sociable à l’intérieur, j’ai besoin que mon apparence corresponde à tout cela. »

Parton a également révélé son secret pour jongler avec plusieurs projets sans s’épuiser.

Au cours de sa carrière, elle a reçu 50 nominations aux Grammy Awards, quatre nominations aux Emmy Awards et une nomination aux Tony Awards, a vendu plus de 100 millions d’albums, ouvert un parc à thème Dollywood et lancé La Fondation Dollywood où elle a lancé un programme de dons de livres Bibliothèque d’imagination de Dolly Partonet elle a même aidé à financer le vaccin Moderna Covid-19.

« J’ai tellement de fers au feu que parfois je me brûle les fesses », a plaisanté Parton. « Je dois me lever plus tôt, je dois travailler plus longtemps et je dois avoir une plus grande tasse d’ambition le matin pour tout faire », faisant référence à la première ligne de son hit populaire « 9 à 5 ».

Elle a poursuivi: « Je n’ai pas le temps de m’épuiser, je brûle. Je suis une personne créative et chaque nouvelle chose créera autre chose … l’énergie engendre l’énergie et la créativité engendre la créativité, donc je dois vraiment rester parce que je veux voir les choses se produire, je veux que les choses se produisent. »

Après une journée de travail stressante, Parton a déclaré qu’elle aimait passer du temps à la maison avec son mari, Carl Thomas Dean, et cuisiner ou lire. Elle se tourne également vers sa relation avec Dieu pour se réconforter : « Je dis toujours que quand les choses vont mal, je prie, quand elles empirent, je prie plus fort. »

L’autre secret du succès de Parton est simple : ne vous prenez pas trop au sérieux, et cela inclut de ne pas vous attarder sur les erreurs du passé. « J’aime profiter de mon travail, j’aime que ce soit amusant et j’aime que les gens autour de moi s’amusent à le faire », a-t-elle déclaré. « Mon plus grand regret est que je n’ai aucun regret. »

