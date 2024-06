Miller Mobley/NBC/Getty Images

Les paroles de Beyoncé deviennent la chanson classique de Dolly Parton Jolène n’étaient pas attendus par le compositeur de la chanson, un certain Dolly Parton.

Parton a révélé à E! News qu’elle ne savait pas que Beyoncé apportait sa propre touche à la chanson.

« Quand ils ont dit qu’elle allait faire Jolène, Je m’attendais à ce que ce soit mon habituel, mais ce n’était pas le cas. Mais j’adore ce qu’elle a fait. Et en tant qu’auteur-compositeur, vous aimez le fait que les gens chantent vos chansons, quelle que soit la manière dont ils les font. »

« Eh bien, je pense que c’était très audacieux de sa part », a déclaré Parton.

Parton a fourni une introduction à la version de Beyoncé de Jolène sur le Cowboy Carter album. «Hé, mademoiselle Honey Bey. C’est Dolly P. Vous connaissez cette garce aux beaux cheveux dont vous chantiez ? Cela m’a rappelé quelqu’un que je connaissais à l’époque. Sauf qu’elle a des mèches flamboyantes de cheveux auburn. Bénis son cœur. Juste des cheveux d’une couleur différente, mais ça fait quand même mal.

Pour sa version, les paroles de Beyoncé ont adopté une approche plus agressive. « Je vous préviens, ne venez pas chercher mon homme », au lieu de « s’il vous plaît, ne prenez pas mon homme ».

« Il faut plus que de la beauté et des regards séduisants/Pour s’interposer entre une famille et un homme heureux », chante-t-elle. « Jolene, je suis aussi une femme/Les jeux auxquels tu joues ne sont pas nouveaux/Donc tu ne veux pas de chaleur avec moi, Jolene. »