Dolly Parton aimera toujours Elvis Presley.

Dans une récente interview avec BBC Radio 1, Parton a révélé qu’elle aurait adoré que Presley enregistre sa chanson « I Will Always Love You ». Cependant, la demande de son manager, le colonel Tom Parker, a rendu cela impossible.

Elle a expliqué que tout était prêt pour que Presley enregistre la chanson, mais la nuit précédente, Parker a dit à Parton qu’il n’autorisait pas Presley à enregistrer quoi que ce soit sans « au moins la moitié des frais de publication ». [rights] ».

« Il s’agit du droit d’auteur le plus important dans toute ma maison d’édition, et je ne peux pas faire ça », a déclaré Parton à Parker.

Dolly Parton rappelle les critiques concernant le style « bon marché » : « les gens voulaient que je change »

Elle a dit qu’elle avait « le cœur brisé » que l’accord ait échoué parce qu’elle voulait vraiment entendre la rock star chanter la chanson et savait à quel point il l’aimait.

« Vous voyez, Elvis a adoré la chanson. En fait, j’ai parlé à Priscilla il n’y a pas très longtemps. Elle a dit : ‘Vous savez, Elvis m’a chanté cette chanson quand nous descendions les marches du palais de justice lorsque nous avons divorcé' », a révélé Parton. .

Des années plus tard, Whitney Houston a enregistré une reprise de la chanson à succès dans le cadre de la bande originale du film « The Bodyguard ». Parton a déclaré à Kelly Clarkson dans « The Kelly Clarkson Show » en décembre 2022 qu’elle avait « paniqué » lorsqu’elle avait entendu la couverture pour la première fois à la radio et qu’elle avait dû s’arrêter, affirmant que « c’était le sentiment le plus écrasant ».

Bien que Parton n’ait jamais entendu Presley chanter la chanson, elle a eu la meilleure chose lorsque Ronnie McDowell a accepté de faire un duo avec elle sur son prochain album.

« Mais j’ai écrit une chanson, il y a 20 ans, avec les Jordanaires. J’ai écrit une chanson intitulée ‘I Dreamed About Elvis’. C’est dans cet album », a-t-elle déclaré à propos de son album « Rockstar ». « J’avais Ronnie McDowell, qui travaillait sur la route avec Elvis, mais il sonne comme lui. Alors, j’ai écrit une chanson et j’ai rêvé qu’Elvis chantait la chanson ‘I Will Always Love You.’ « , a expliqué Parton.

Le dernier album de Parton est un album rock intitulé « Rockstar » et comportera des collaborations avec Miley Cyrus, Pink, Paul McCartney et bien d’autres. L’album contient des reprises de 21 chansons rock à succès et de neuf chansons originales.

« Je pense vraiment que c’est l’un des meilleurs travaux que j’ai jamais fait », a déclaré Parton lors de l’émission « Today Show » en décembre 2022. « Je le pense. Uniquement parce que c’est différent pour moi. Je voulais que ce soit bon. »

Le légendaire chanteur country a d’abord refusé l’honneur d’être intronisé au Rock & Roll Hall of Fame, expliquant : « Je ne me suis jamais considéré comme une rock star » et « je ne voulais pas l’accepter parce que je ne pensais pas que je je l’avais bien mérité. »

Malgré ses hésitations, Parton a été intronisée au Temple de la renommée en novembre 2022 aux côtés d’Eminem, Jimmy Jam et Terry Lewis, Lionel Richie, Duran Duran, Eurythmics et Pat Benatar.

« Je me suis dit : ‘Eh bien, s’ils veulent me le donner de toute façon, je vais l’accepter avec grâce' », a-t-elle déclaré à l’animatrice Hoda Kotb. « Et puis je vais continuer, faire un album rock et en tirer le meilleur parti. »