Au milieu d’une deuxième nuit d’émeutes et d’affrontements entre la police et les manifestants dans le Minnesota, Twitter a trouvé son propre champ de bataille – réagissant d’une manière moralement supérieure et politiquement pratique au pillage d’un magasin Dollar Tree.

La dernière vague de protestations et de violences racistes aux États-Unis a été déclenchée par la mort de l’homme afro-américain Daunte Wright, qui a été abattu par un policier alors qu’il tentait de s’éloigner d’une patrouille. La deuxième nuit de manifestations de lundi a été alimentée par la publication plus tôt dans la journée des images de la caméra corporelle de l’incident. La police a suggéré que l’agent a sorti son arme à feu au lieu de son taser par erreur.

Le service de police de Brooklyn Center, une communauté au nord-ouest de Minneapolis où l’incident s’est produit, a été au centre des manifestations de Black Lives Matter (BLM), mais d’autres parties du quartier ont vu leur part de troubles, alors que des foules déchaînées vandalisaient et pillaient des propriétés.

L’une des cibles était une succursale locale de Dollar Tree, un détaillant à prix réduit. La chaîne vend de la nourriture et des articles ménagers aussi bon marché que possible, servant de fournisseur majeur pour les communautés les plus pauvres. Il n’est donc pas étonnant que la disparition du point de vente ait été rapidement reprise par les commentateurs conservateurs comme le dernier exemple de la façon dont les manifestants du BLM ne se soucient pas vraiment des communautés noires et ne veulent que du pillage et du chaos.

« Dollar Tree » Ne serait-il pas nul si vous prévoyiez d’aller à l’arbre du dollar pour trouver de la nourriture et découvrir qu’il a été pillé pour « anti-racisme »? MDR. Et maintenant, vous devez vous rendre à la banque alimentaire locale pour obtenir de la nourriture, mais peut-être que cela a aussi été pillé? MDR. Si bête. Digne de honte. – NightmareHolic (@NightmareHolic) 13 avril 2021

Je vais rire d’eux en train de piller un arbre à un dollar pendant des années – Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) 13 avril 2021

Leurs opposants idéologiques sont apparus en masse pour expliquer pourquoi un peu de dégâts matériels était acceptable quand il était fait pour la bonne cause. Dollar Tree est une riche société exploitant les Noirs, ont-ils suggéré, donc vous ne pouvez pas valoriser un magasin plus que la vie de Daunte Wright, et, surtout, qu’en est-il de l’émeute de Capitol Hill? Ou alors les arguments sont allés.

En quoi le fait de pénétrer dans un Dollar Tree constitue-t-il une «violence»? Dollar Tree est une société de plusieurs milliards de dollars qui a l’habitude de s’installer dans les communautés les plus pauvres et de nuire à l’économie en employant moins de personnes et en déplaçant les petites entreprises et les épiceries à service complet … – Bree Newsome Bass (@BreeNewsome) 13 avril 2021

Je ne supporte pas le pillage mais je comprends qu’un arbre du dollar peut être reconstruit. #DaunteWright ne pourra jamais retrouver sa vie … – WhoIsDatBlackGirl? (@WhoIsDatYo) 13 avril 2021

Dollar Tree est pillé … Les gens tweetent leurs visages! Une insurrection mortelle se produit … Quelqu’un veut de la pizza? pic.twitter.com/UGTIXNHcCi – AngelObrien 🏁🎶🎤🎸🎼 (@ AngelObrien217) 13 avril 2021

La frénésie de violence au Brooklyn Center se déroule alors que le procès de Derek Chauvin, un ancien policier accusé du meurtre d’un homme noir George Floyd l’année dernière, est en cours à Minneapolis. Certains prédisent que si le verdict n’est pas satisfaisant pour les manifestants du BLM, les bâtiments brûleront à nouveau.





Aussi sur rt.com

« Ne soyez pas surpris si des bâtiments brûlent »: un activiste du BLM avertit que « tout l’enfer se déchaînera » si Chauvin acquittait le meurtre de George Floyd







Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!