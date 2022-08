Dollar Tree, Peloton, Salesforce et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Dollar Tree (DLTR) – L’action du détaillant discount a chuté de 6,6 % en précommercialisation après avoir réduit ses prévisions de bénéfices pour l’année entière, en raison de l’impact des investissements liés aux prix dans ses magasins Family Dollar. Dollar Tree a enregistré un bénéfice meilleur que prévu pour son dernier trimestre, avec des revenus conformes aux estimations de Wall Street.

Peloton (PTON) – Peloton a chuté de 17,5% dans les échanges avant commercialisation après avoir signalé une perte et des revenus plus importants que prévu et bien en deçà des prévisions de Street. Peloton a également déclaré que son activité de fitness connectée resterait difficile jusqu’en 2023.

Abercrombie & Fitch (ANF) – Les actions d’Abercrombie ont chuté de 10,5 % en précommercialisation après que le détaillant de vêtements a annoncé une perte trimestrielle inattendue et des revenus inférieurs aux prévisions. Il a également réduit ses prévisions de ventes pour l’ensemble de l’année, citant l’impact de l’inflation.

Dollar général (DG) – Dollar General a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, ainsi que des ventes à magasins comparables qui ont augmenté plus que ne l’avaient prévu les analystes. Le discounter a également augmenté son autorisation de rachat d’actions. Le titre avait été plus élevé avant la commercialisation, mais a chuté dans le négatif après que son rival Dollar Tree a réduit ses prévisions pour l’année entière.

Salesforce (CRM) – Salesforce a chuté de 6,3% dans les échanges avant commercialisation après que le géant des logiciels d’entreprise a réduit ses prévisions pour l’année complète, l’incertitude économique ralentissant le rythme des transactions avec les clients. Salesforce a enregistré des ventes et des bénéfices supérieurs aux attentes pour son dernier trimestre.

Nvidia (NVDA) – Nvidia a chuté de 3,6 % en précommercialisation après avoir manqué des estimations sur les résultats supérieurs et inférieurs avec ses résultats trimestriels. Le fabricant de puces graphiques a également publié des prévisions tièdes, car son activité de jeu continue de faire face à une demande en baisse.

Autodesk (ADSK) – L’action du fabricant de logiciels de conception a bondi de 9,2 % en action de précommercialisation après avoir présenté des prévisions financières optimistes et qualifié la demande de « robuste ». Il a également annoncé des résultats meilleurs que prévu pour son dernier trimestre.

Snowflake (SNOW) – Les actions de Snowflake ont grimpé de 19 % en dehors des heures de négociation après que la société de logiciels de données a annoncé des revenus trimestriels meilleurs que prévu. Le PDG Frank Slootman a déclaré que le modèle basé sur la consommation de l’entreprise – qui permet aux clients d’ajuster leur utilisation des services de Snowflake après la signature d’un contrat – s’avère être un avantage.

Actions de télésanté – Les actions des entreprises de télésanté ont bondi après l’annonce qu’Amazon.com (AMZN) ferme son service de télésanté interne pour les employés. Teladoc Health (TDOC) a gagné 5,5 %, Hims & Hers Health (HIMS) a gagné 1,1 % et Amwell (AMWL) a bondi de 7,7 %.

Callaway Golf (ELY) – Callaway Golf a augmenté de 2,1 % sur le pré-marché après avoir annoncé son intention de changer son nom en Topgolf Callaway Brands, afin de refléter une approche lifestyle de ses offres d’équipements et de vêtements de golf. Le changement de nom entrera en vigueur le ou vers le 6 septembre.

Victoria’s Secret (VSCO) – Victoria’s Secret a perdu 3,7% dans les échanges avant commercialisation après que le fabricant de vêtements intimes pour femmes ait réduit ses perspectives pour l’année complète. La société a déclaré qu’elle s’attendait à ce que ses clients soient touchés par l’inflation et d’autres défis financiers.