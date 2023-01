Dollar General s’associe à DocGo pour piloter des cliniques mobiles

Dollar General et la société de télésanté et de transport médical cotée en bourse DocGo se sont associés pour piloter des cliniques mobiles dans trois des magasins du détaillant à prix réduits du Tennessee.

Selon le site web de l’entreprise, DocGo installera ses cliniques mobiles dans les parkings de Dollar General. Les cliniques pourront accueillir des visites sans rendez-vous, ou un rendez-vous peut être réservé en ligne, par SMS ou par téléphone.

Les patients peuvent recevoir des soins préventifs, des soins d’urgence et des services de gestion des maladies chroniques pour des maladies telles que l’hypertension, le diabète, l’asthme et la maladie pulmonaire obstructive chronique.

LA GRANDE TENDANCE

En 2021, Dollar General a annoncé son intention de élargir son offre de soins et “s’imposer comme une destination de soins de santé”. La société a nommé le Dr Albert Wu comme son premier médecin-chef.

En juillet, Dollar General a annoncé la nomination de quatre membres à son comité consultatif de la santé qui proposerait des stratégies sur la manière dont le détaillant discount pourrait se développer dans les soins de santé. Les ajouts incluent le Dr Patrick Carroll, médecin-chef de Vida Health; Dr Katy Lanz, directrice de la stratégie et des produits chez Personal Care Medical Associates et ancienne directrice clinique chez Aspire Health; Dr Von Nguyen, responsable clinique de la santé publique et de la population chez Google ; et la Dre Yolanda Hill, médecin agréée en pédiatrie et en médecine de l’adolescence.

En 2021, DocGo (anciennement Ambulnz) a relayé ses plans de fusion et d’introduction en bourse avec une société d’acquisition à vocation spéciale, Motion Acquisition Corp.

La semaine dernière, la société a annoncé son partenariat avec Redirect Healthune plateforme offrant des soins mobiles urgents à la demande aux résidents du New Jersey et de New York.

Dollar General est un autre ajout aux nombreux détaillants qui cherchent à se frayer un chemin dans la prestation de soins.

Plus tôt ce mois-ci, CVS Health a mené un cycle d’investissement dans la plateforme virtuelle de psychiatrie et de thérapie Array Behavioral Care et, en septembre, a annoncé son intention d’acquérir une plateforme de soins de santé basée sur la valeur Signifier la santé pour environ 8 milliards de dollars.

En octobre, pendant Lors de l’appel des résultats du troisième trimestre de Walgreen, le PDG de la société, Roz Brewer, a déclaré que le géant de la vente au détail de pharmacies prévoyait d’acquérir un actif technologique alors qu’il renforce ses ambitions dans le domaine de la santé. En novembre, la chaîne de soins primaires VillageMD soutenue par Walgreens a annoncé qu’elle acquerrait Summit Health dans le cadre d’un accord de près de 9 milliards de dollars.