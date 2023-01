Dollar General ouvre un nouvel emplacement à Mendota – Shaw Local

Dollar General a annoncé lundi l’ouverture d’un nouvel emplacement au 301 E. 12th St. à Mendota.

Le nouveau format de magasin DG Market propose une sélection élargie de viandes, de fruits et de légumes frais, ainsi que les mêmes catégories, marques et produits que les magasins Dollar General proposent.

« Nous sommes ravis d’offrir aux résidents de Mendota notre nouveau format DG Market et nous sommes impatients d’accueillir les clients dans notre nouvel emplacement », a déclaré Matthew Simonsen, vice-président directeur de l’immobilier et du développement des magasins chez Dollar General. “… Le nouveau format DG Market vise à fournir à la communauté Mendota un accès plus proche à des aliments frais et plus sains et un emplacement pratique pour acheter les articles qu’ils veulent et dont ils ont besoin à des prix bas tous les jours. Nous espérons que nos clients apprécieront le nouveau magasin.

Pour aider à commémorer l’ouverture du nouveau site Mendota de DG, Dollar General prévoit de faire don de 100 nouveaux livres à une école primaire voisine au profit des élèves allant de la maternelle à la cinquième année. Dans Partenariat avec la société Kellogg, le don fera partie d’un don prévu de plus de 60 000 livres au cours de l’exercice 2022 à travers le pays pour célébrer l’ouverture de nouveaux magasins DG.

Les magasins DG offrent aux résidents de la région un emplacement de magasin abordable et pratique pour acheter des produits ménagers essentiels, notamment de la nourriture, des produits de nettoyage, des produits en papier, des médicaments en vente libre, des produits d’hygiène et des articles pour bébés, entre autres.

En plus des produits de marque nationale et privée, le nouvel emplacement de Mendota comprend le nouveau décor de la maison de l’entreprise et une sélection élargie de préparation de fête.

Dollar General prévoit de créer de nouveaux emplois dans la communauté de Mendota, car le magasin devrait employer environ 15 à 17 personnes, selon les besoins individuels du magasin.

L’ajout du magasin Mendota ouvre la possibilité aux écoles, aux organisations à but non lucratif et aux bibliothèques dans un rayon de 15 miles du magasin de demander des subventions de la Dollar General Literacy Foundation. Depuis sa création en 1993, la Dollar General Literacy Foundation a accordé plus de 216 millions de dollars en subventions à des organisations à but non lucratif, aidant plus de 15,4 millions de personnes à faire leurs premiers pas vers l’alphabétisation ou la formation continue.

Pour plus d’informations sur la Dollar General Literacy Foundation et ses programmes de subventions, visitez www.dgliteracy.com. Les heures normales d’ouverture peuvent être trouvées via l’application Dollar General.