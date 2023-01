Dollar General frappé par des amendes pour la sécurité des travailleurs dans trois magasins du sud-est

Dollar général a été frappé de plus d’amendes pour violation de la sécurité des travailleurs, cette fois pour des problèmes dans trois magasins du sud-est d’un montant de 387 000 $, le ministère du Travail dit jeudi.

Les inspecteurs fédéraux de l’Occupational Safety and Health Administration du département ont trouvé des marchandises bloquant les voies de sortie dans deux magasins en Floride, exposant les travailleurs à des risques d’incendie et de piégeage, ainsi que des voies de sortie bloquées et des stocks instables de boîtes et de marchandises dans un magasin en Alabama, selon un communiqué de presse du ministère.

“Le record croissant de Dollar General de mépris pour les mesures de sécurité montre très clairement que l’entreprise fait passer le profit avant les gens”, a déclaré l’administrateur régional de l’OSHA, Kurt Petermeyer, dans un communiqué. “Ces violations sont évitables, et ne pas les empêcher montre un mépris flagrant pour les travailleurs dont ils dépendent pour faire fonctionner leurs magasins. L’OSHA continue de faire tout son possible pour tenir Dollar General responsable de ses échecs.”

Le département a déclaré que Dollar General dispose de 15 jours pour se conformer à ses citations et sanctions, demander une conférence avec l’OSHA ou contester les conclusions.

Dollar General n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Depuis 2017, Dollar General a été condamné à une amende de plus de 15 millions de dollars pour diverses violations, selon le département du Travail.

Au cours des 11 derniers mois, des dizaines de violations similaires ont été identifiées dans 19 magasins en Alabama, en Floride et en Géorgie, a indiqué l’agence.

Sept inspections dans les trois États ont entraîné des sanctions de 2,7 millions de dollars en novembre 2022, en plus de 1,6 million de dollars de sanctions similaires en octobre. En août, Dollar General a été frappé de près de 1,3 million de dollars d’amendes pour des violations similaires dans trois des sites de la société en Géorgie.

En août, rival Arbre à dollar a également été condamné à une amende de 1,2 million de dollars par l’OSHA pour violation de la sécurité des travailleurs.