Dollar General embauche un médecin-chef et augmente les articles de santé

Dollar General a déclaré mercredi qu’il avait embauché son premier médecin-chef et qu’il ajouterait des produits tels que des médicaments contre le rhume et la toux et des fournitures dentaires aux étagères dans le but de devenir une destination de soins de santé.

Le PDG Todd Vasos a déclaré que la nouvelle poussée de la société est inspirée par les clients qui ont déclaré vouloir des produits et services de santé plus pratiques et abordables.

« Notre objectif est de créer et d’améliorer des offres de soins de santé abordables pour nos clients, en particulier dans les communautés rurales que nous desservons », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Le discounter à croissance rapide compte plus de 17 000 magasins à travers le pays, dont beaucoup dans les zones rurales qui n’ont pas beaucoup d’autres épiceries ou grandes pharmacies à proximité. Cependant, certains législateurs lui ont également reproché de vendre peu d’aliments sains, tels que des fruits et légumes frais, et d’avoir exclu d’autres détaillants qui, autrement, ouvriraient leurs portes dans les régions et vendraient un plus large éventail de produits d’épicerie.

Ces dernières années, Dollar General a ajouté des produits frais et de la viande à un plus grand nombre de ses magasins. Il propose des produits frais dans plus de 1 300 magasins, soit environ 7 % de l’ensemble de ses magasins. Il a déclaré qu’il pourrait étendre cet assortiment jusqu’à 10 000 magasins.

Le détaillant a déclaré avoir embauché le Dr Albert Wu en tant que médecin-chef. Il travaillait auparavant pour McKinsey & Company, où il dirigeait une équipe qui se concentrait sur des projets liés aux soins de santé, tels que la prestation de soins à des milliers de patients ruraux, la modélisation de la manière de soutenir les efforts de secours en cas de pandémie et la conception d’une assurance maladie numérique.

Wu a rejoint Dollar General lundi, selon le communiqué de presse. Dollar General a déclaré qu’il se concentrerait sur l’établissement de relations avec des entreprises qui fournissent des produits et services de soins de santé, afin que le détaillant puisse déployer ses propres offres.