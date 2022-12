Dollar General chasse les acheteurs de banlieue avec Popshelf

Mais Popshelf devra prouver qu’il peut tenir dans une économie plus difficile. Walmart , Meilleur achat , Costco et d’autres ont mis en garde contre une baisse des ventes d’articles discrétionnaires, les consommateurs dépensant davantage pour les produits de première nécessité. Cible a récemment réduit ses prévisions pour le trimestre des fêtes, et Kohl’s a tiré ses perspectives, citant les consommateurs à revenu moyen qui se sentent tendus.

Une large gamme de marchandises remplit les étagères, y compris des plateaux sur le thème des fêtes, des fournitures de fête et d’artisanat, des aliments de fantaisie tels que des chocolats gastronomiques et du charqui aux champignons Portobello, et des cadeaux comme des boucles d’oreilles pendantes, du brillant à lèvres et des jouets. Il est conçu pour être une chasse au trésor qui incite les acheteurs à revenir.

Popshelf est conçu pour générer des ventes et des profits plus élevés que la bannière du magasin Dollar General. Il a plus de marchandises générales, qui ont généralement des marges plus élevées que la nourriture. Chaque magasin Popshelf devrait atteindre entre 1,7 et 2 millions de dollars de ventes par an avec un taux de marge brute moyen supérieur à 40 %.

Le nouveau concept de magasin courtise également un client plus riche qui vit en banlieue – comme une mère occupée qui jongle avec deux enfants, a déclaré Tracey Herrmann, vice-présidente principale de l’innovation des canaux. Cette cliente peut avoir besoin d’acheter du dentifrice et des produits de nettoyage, mais elle veut aller dans un endroit où elle peut également parcourir et jeter des articles amusants dans son panier, a déclaré Herrmann.

À l’intérieur des magasins Popshelf, les marques et les articles en rayon reflètent ce client. Par exemple, les magasins vendent des produits alimentaires et des produits ménagers souvent vendus par des épiciers haut de gamme, comme le savon pour les mains de Mme Meyer, les plats surgelés d’Amy et le fromage Tillamook. Il propose une sélection de collations mondiales, telles que Pocky et Hello Panda. Et il propose des articles de cuisine et de pâtisserie spécialisés, tels que des épices bon marché et des condiments uniques.

Il possède également des marques exclusives, telles que sa propre gamme de bougies, de vaporisateurs d’ambiance et de diffuseurs à bas prix, dont un parfum signature, Citron Berry, qui remplit son magasin. Il propose certaines marques privées vendues par Dollar General, telles que Believe Beauty, une marque de maquillage qui a été vantée par des influenceurs, dont Bethenny Frankel de “The Real Housewives of New York City” de Bravo.

Il propose des articles saisonniers en rotation, selon la période de l’année, tels que des décorations de Noël, des articles sur le thème de la citrouille, des couleurs vives pour Pâques et des serviettes de plage en été.

Herrmann a déclaré que le nom du magasin a été inspiré par ce mélange de marchandises, qui est constamment rafraîchi.

“Nous pensons que le produit sort de l’étagère et prend vraiment vie sans que nous ayons à en faire grand-chose”, a-t-elle déclaré.