Dolce and Gabbana vend une casquette de singe pour Rs 32 000 mais ne l’avons-nous pas achetée à la gare ?

Dites-nous que vous êtes une Desi sans nous dire que vous êtes une Desi ! Nous avons été obligés de porter un bonnet de singe étant enfant avec l’arrivée de la saison hivernale dans le pays. Plus comme un masque de ski dans les pays occidentaux, le ‘Bandar topi’ est célèbre en Inde et couvre la tête, le cou, les oreilles et la bouche d’une personne. Il offre une protection complète et un bouclier contre les vents froids et glacés qui font surface entre novembre et janvier.

Ces casquettes ” pas cool ” sont disponibles à bas prix dans les magasins locaux et même dans les gares. Mais cela vous dérangerait-il de dépenser Rs. 32 000 sur une casquette de singe ? Bien que Desis s’en soucierait certainement, Dolce et Gabbana ne semblent pas d’accord sur ce point ! Un utilisateur de Twitter a partagé une capture d’écran du D&G ‘Khaki Ski Mask Cap’ au prix de Rs. 31 990. Avec sa ressemblance exacte avec ‘Bandar topi’le produit coûteux de la marque de mode a fait crier Desis “Quoi?”

Si cela ne suffisait pas, le prix déjà élevé a été réduit de Rs. 40 000 (son prix d’origine) et ramené à 32K. ‘Ab yehi dekh na baaki tha!’ Et, comment un si « grand » pas peut-il tomber dans l’angle mort des internautes aux yeux d’aigle ?

“Cher (Dolce & Gabbana), nous l’obtenons dans n’importe quelle gare en Inde pour 50 Rs”, a souligné un utilisateur de Twitter Desi tandis qu’un autre a dit en plaisantant, “Mon traumatisme d’enfance de porter des casquettes de singe à contrecœur seulement pour qu’ils soient maintenant vendus comme le luxe est mon histoire d’origine de méchant.

》31k pour une casquette de singe !!! J’ai eu le mien pour Rs 20, il y a 10 ans, et il me sert toujours bien.— G. Venkatesh (@GVenkat161175) 18 janvier 2023

D’autres internautes, qui se sont moqués de la marque de luxe, ont écrit: “Pas d’appréciation pour la forte remise.” “Je n’ai jamais su que la casquette de singe itna mehanga bhi ata hoga (Je ne savais pas que la casquette de singe serait aussi coûteuse)”, a commenté un autre.

