Doja Cat Trolls sur Internet dans la chemise du comédien « néo-nazi » Sam Hyde

Doja Cat aime notoirement troller en ligne, mais les fans ne rient pas de sa dernière cascade dans une tenue mettant en vedette le comédien « néo-nazi » Sam Hyde.

La chanteuse de « Paint The Town Red » s’est rendue sur son Instagram avec une photo. Elle a posté une série de photos d’elle à l’arrière de sa voiture sur IG Stories. Cependant, ce ne sont pas les selfies qui ont fait parler Internet ! Son choix de mode a rendu les fans furieux.

Tout en portant un diadème argenté, Doja a posé dans une chemise avec un grand imprimé du visage de Sam Hyde. Le comédien est devenu tristement célèbre sur Internet pour ses farces publiques et ses croyances néonazies.

Les photos de sa tenue ont suscité l’indignation. Les utilisateurs de X (anciennement connu sous le nom de Twitter) ont consulté la section des commentaires pour donner leur avis. Un utilisateur a tweeté : « À ce stade, je pense que Doja Cat essaie activement d’être annulé. »

Un autre abonné a tweeté : « Le chat Doja était cool, qu’est-ce qui s’est passé ?! » Tandis qu’un autre fan tweetait : « Je ne peux pas continuer à te défendre. »

Pour ceux qui ne savent pas qui est Sam Hyde, c’est un troll et un comédien. Il a co-écrit le spectacle de sketchs comiques Million Dollar Extreme présente : la paix mondiale, selon Buzz Feed. La série a été créée sur Adult Swim en 2016. La chaîne l’a annulée après une saison en raison de plaintes selon lesquelles elle présentait des thèmes racistes, sexistes et sectaires.

De plus, Sam a été lié à l’alt-right et a publiquement soutenu des causes néo-nazies. En 2017, il aurait fait don de 5 000 $ à Andrew Anglin, fondateur du site Web néo-nazi The Daily Stormer. À l’époque, le Southern Poverty Law Center poursuivait Andrew pour son prétendu harcèlement envers une femme juive du Montana.

Alors oui, Doja Cat berçant si fièrement son visage sur sa chemise est très problématique. Cependant, il y avait un fan fidèle qui se tenait aux côtés de Doja et essayait très fort d’expliquer pourquoi le chanteur portait cette chemise.

« Voici mon point de vue, alors je n’en parlerai plus. Doja Cat savait qui était cet homme, savait qu’il était un comédien, connaissait son MEME. Cependant, elle ne savait pas les choses malsaines et tordues qu’il avait faites, car elle est littéralement juive ainsi que toute sa famille.

Doja n’a pas répondu à la réaction, mais elle a coupé la chemise et publié le selfie sur Instagram avec la légende : « 🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄 🙄 🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄.”

Pensez-vous que Doja était simplement en train de troller à nouveau, ou ignorait-elle les pitreries de Sam Hyde ? Faites-nous savoir vos pensées ci-dessous.