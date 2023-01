Doja Cat Trolls Critiques avec Faux Lash Look à la Fashion Week de Paris

Si « satisfait, maintenant ? » était une personne…

Moustache-Un-ChatDoja Cat continue de conquérir la semaine de la mode dans des looks qu’elle serait assez audacieuse pour réussir.

Mercredi, Doja a été vue à l’extérieur du défilé Viktor & Rolf Haute Couture Printemps/Été 2023 vêtue d’un costume surdimensionné à fines rayures beige et blanc, d’un chemisier boutonné à rayures et de lunettes de soleil bleues.

De plus, elle a apparemment concocté un look avec des faux cils qu’elle a transformés en sourcils, en moustache et en bouc.

Elle a d’abord taquiné le look de son histoire IG en ombrant sarcastiquement les fans qui ont explosé son manque de cils au spectacle Schiaparelli où elle a enfilé 30 000 cristaux Swavoroski et de la peinture rouge.

“Si les cils sont ce que vous voulez, alors les cils sont ce que vous obtiendrez. Rendez-vous chez Viktor & Rolf », a-t-elle écrit sur son histoire Instagram.

Doja a ensuite fait ses débuts avec ses cils et l’a posté de près et personnellement sur son flux.

C’est le camp élevé.

Pendant le défilé de mode, Doja a également discuté avec Nylon et a dit sarcastiquement qu’elle voulait juste que les gens soient “heureux” avec le look.

“Les gens disaient que je n’avais pas de cils et qu’ils étaient déçus que je n’en ai pas”, a-t-elle déclaré. “Pourtant, j’ai travaillé avec l’un des plus grands maquilleurs de tous les temps, Pat McGrath, et donc aujourd’hui je leur ai donné des cils. Alors j’espère qu’ils sont contents. Je veux juste rendre les gens heureux alors.

À ce stade, nous pourrions aussi bien l’appeler Troll-a-cat, mais nous nous écartons.

Après avoir rendu les détracteurs «heureux» chez Viktor & Rolf, Doja s’est changée en quelque chose de plus traditionnel et portait une frange émoussée et un look tout noir au spectacle Valentino.

Le look comprenait également des talons Valentino vertigineux, des collants noirs et un manteau surdimensionné.

