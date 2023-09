De nombreux membres de la communauté philippine ont critiqué la rappeuse Doja Cat pour avoir dénaturé leur culture après avoir décrit de manière inexacte la délicatesse philippine qui a inspiré le titre de son dernier single.

Les fans l’ont critiquée après la sortie du single « Balut », le 15 septembre, et ont expliqué dans une story Instagram qu’elle lui avait donné le nom du plat parce que « cela signifie un oiseau qui est mangé vivant ».

« C’est une métaphore pour les messages Twitter [obsessive fans] et la mort de la toxicité de Twitter. Le début de « X » et la fin des « tweets », a poursuivi Doja Cat, qui a sorti vendredi son nouvel album, « Scarlet ». Elle n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Doja Cat, « Balut ». Chat Doja via YouTube

Les utilisateurs des médias sociaux ont critiqué la description erronée du plat – un œuf de canard fécondé cuit qui est mangé dans sa coquille et qui n’est pas un animal vivant – comme suit : «ignorant, » avec beaucoup en disant son mots pourrait soutenir des interprétations plus insensibles à la culture ou à la race de la cuisine philippine.

« Les Philippins le voient comme un mets délicat. Pourquoi cela n’est-il pas transmis de cette façon ? » » a déclaré Tony DelaRosa, spécialiste philippin américain de la race et auteur de « Teaching the Invisible Race ». « Nous devrions le respecter. »

DelaRosa a déclaré que les remarques de Doja Cat avaient déclenché un flot de réactions en raison de la manière dont la nourriture et la culture asiatiques ont longtemps été stéréotypées comme étranges ou considérées comme barbares. Le Balut, en particulier, a été présenté dans les médias occidentaux comme une sorte de nourriture « cascadeuse », avec des émissions comme « Fear Factor » et « The Late Late Show with James Corden » osant ses invités à le consommer, a déclaré DelaRosa. Et la description inexacte de Doja Cat pourrait, en partie, ajouter à ces associations négatives de longue date.

« Cela évoque beaucoup de sentiments de ce ‘moment de lunch' », a déclaré DelaRosa, faisant référence à l’expérience inconfortable que vivent de nombreux jeunes Asiatiques lorsque leurs pairs se moquent de leurs aliments culturels dans la salle à manger. « Notre nourriture n’est pas accessible au public. »

Pour en savoir plus sur NBC Asian America, Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire.

Doja Cat elle-même ne semble pas détester le plat, a déclaré DelaRosa. Dans une vidéo Instagram Live enregistrée après la sortie de la chanson, elle a déclaré aux téléspectateurs que le plat était « bon » mais qu’il n’était « pas aussi fantaisiste que je le pensais », ajoutant qu’elle n’avait goûté aucune plume de l’oiseau.

Mais cela ne veut pas dire que sa précédente description inexacte du plat n’avait pas de poids, a déclaré DelaRosa. Il a déclaré qu’avec la faible représentation philippine dans les médias occidentaux, associée à la portée et à la base de fans massives de Doja Cat, les remarques ont le pouvoir de fausser les perceptions autour de la culture philippine.

DelaRosa a déclaré qu’il avait déjà vu des commentaires exprimant de la négativité et du dégoût face au plat.

« Il y a quelques commentaires qui sont offensants. … Est-ce qu’elle va modérer cela ? il a dit. « Que signifie la responsabilité quand il va y avoir maintenant des conversations offensantes et négatives et des associations négatives avec ma culture parce que vous avez déformé ma culture à travers le nom ?

DelaRosa a déclaré qu’il est important de normaliser le plat, qui est consommé à la fois comme collation décontractée après l’école et comme mets de fête lors de rassemblements ou d’événements importants où les gens lèvent leurs coquilles pour porter un toast.

Quant à Doja Cat, DelaRosa a déclaré qu’elle devrait répondre aux critiques.

« J’espère que vous clarifierez ce que vous avez fait, comment cela aurait pu causer des dommages, comment cela aurait pu provoquer un déclenchement », a-t-il déclaré. « Cela fait partie de la réparation que j’espère qu’elle fera, en tant que personne qui a beaucoup de responsabilités, lorsqu’elle utilise la culture de quelqu’un d’autre pour amplifier sa plateforme. »