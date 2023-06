Doja Cat sur Baecation avec New Boo à Los Cabos

L’été signifie prendre des vacances dans des îles tropicales et vivre votre meilleure vie, et c’est exactement ce que Chat Doja fait avec nouveau boo, J.Cyrus.

TMZ des paparazzis les ont repérés en train de s’embrasser sur un yacht au Mexique. Doja portait un bikini orange deux pièces alors qu’elle et J.Cyrus profitaient d’une journée sur l’eau. Les deux semblaient s’amuser parce que Doja souriait jusqu’aux oreilles.

En plus de s’embrasser, de boire et de profiter du soleil, le couple s’est également amusé à faire du jet ski.

Vous vous demandez sûrement qui est J.Cyrus ?

Selon Uproxx, C’est un natif de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, qui a trouvé le succès sur l’application de médias sociaux Vine, aujourd’hui disparue. De temps en temps, il téléchargera différents sketchs comiques sur sa chaîne YouTube officielle et sur sa page Instagram.

Il a également eu ses mains dans plusieurs secteurs différents de l’industrie du divertissement, y compris la musique. Ses chansons les plus célèbres sont le morceau «Slowly Falling» de 2018 et le single «Sank Ship» de 2015 avec The Classmatez.

Doja et J.Cyrus sont tous deux des gens créatifs, ils semblent donc très bien s’adapter. Cependant, les tweets insensibles à la race de J.Cyrus ont refait surface et certains fans n’approuvent pas la romance.

