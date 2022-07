Doja Cat se querelle avec Noah Schnapp à propos de “Stranger Things” bouleverse Twitter

Noah Schnapp et Doja Cat de Stranger Things se disputent sur les réseaux sociaux et si ce n’est pas une phrase que vous vous attendiez à lire, Twitter sympathise. Qu’en est-il de la querelle, demandez-vous? Joseph Quinn, qui incarne le héros tragique préféré de tous, Eddie Munson, dans Stranger Things. Doja avait un petit béguin pour Joseph, et comme on le fait, DMd Noah pour la mettre en place avec sa co-star de Stranger Things. Noah est allé de l’avant et a mis en place une vidéo TikTok amusante des DM de Doja et depuis qu’elle est devenue virale, Doja s’est tournée vers TikTok elle-même et l’a critiqué pour avoir rendu les DM publics.

Qu’il suffise de dire que des mèmes ont été créés. Ils pourraient être les seules choses à sauver ce feu de benne à ordures d’une situation. Comme toujours, Internet a également été occupé à choisir son camp.

je ne sais pas ce qui est le plus drôle les filtres pendant qu’elle est sérieuse ou le fait que doja cat bouffe avec noah schnapp https://t.co/VQuxDBb7tR – َ (@writteniinstars) 8 juillet 2022

Doja Cat dans le dms de Noah Schnapp pic.twitter.com/soWMRsos08 – MichaelBeProcessing (@MichaelBePetty) 9 juillet 2022

Doja Cat sur Twitter : ***tweets qu’elle aime Joseph Quinn*** Noah Schnapp sur Tiktok après avoir vu le tweet : pic.twitter.com/YKWteea8gj — JMJ Doja ? (@simp_dc) 9 juillet 2022

noah schnapp quand il a rencontré doja cat. désolé nosh, mais je dois le faire pic.twitter.com/q4S6Rg6l6f — berrr (@nandaaulah) 9 juillet 2022

Je ne sais pas ce qui est le plus drôle ? Est-ce les filtres, alors qu’elle est sérieuse ou le fait que Doja Cat, 26 ans, se tape Noah Schnapp, 17 ans.

joseph quinn #Noahschnapp #DojaCat pic.twitter.com/MYqRpeDdLh – SilverbackDiamondhands (@SDiamondhands) 9 juillet 2022

doja chat boeuf w noah schnapp pic.twitter.com/KHq8kWfkzv – page de fans de cody ☆ rena (@C4TB0YZS) 8 juillet 2022

noah mercredi quand il a décidé de télécharger une capture d’écran amusante de sa conversation avec doja cat sur tiktok#noahschnapp #dojacat#josephquinn pic.twitter.com/g5zkauMKOo — lsd (@_lizzdominguezz) 8 juillet 2022

joseph quinn se connecte à internet pour voir doja cat et noah schnapp au cou l’un de l’autre et leurs stans se battre pic.twitter.com/0e35ChJSEI – Rachael (@markruffaloTD) 8 juillet 2022

joseph quinn dans son propre petit monde complètement inconscient de ce qui se passe avec doja cat et noah schnapp pic.twitter.com/HbxqfDkjVM — juillet ❥ | st spoilers (@ munsons86) 8 juillet 2022

Parlant de la situation, Doja avait déclaré sur TikTok : « Je pense que… pour être juste, essayons d’être cool à ce sujet. Pour être honnête, c’est comme un enfant. Comme Noah est comme je ne sais pas quel âge il a mais il n’y a aucun moyen qu’il ait plus de 21 ans (Noah a 17 ans). Et il pourrait l’être, et je pourrais me tromper. Mais genre, quand tu es si jeune tu fais des erreurs, tu fais des conneries. J’essaie juste d’être super juste. Vous faites de la merde stupide, vous dites de la merde stupide, vous foutez les relations avec les gens, vous faites des erreurs. Vous êtes censé le faire pour ne pas le faire à l’avenir. J’ai fait ma juste part de f ** k ups, pour que je ne f ** k à nouveau.

