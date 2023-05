Doja Cat se fait tatouer un squelette de chauve-souris après l’encre de monstre sur son bras

La chanteuse « Streets » a embauché l’artiste Bang Bang Tattoo Sanghyuk Ko alias Mr. K. Elle a rejoint les rangs d’autres célébrités comme David Beckham, Liam Hemsworth et Justin et Hailey Bieber.

‘Si [you’re] m’appelant démoniaque honnêtement werk [because]genre, j’adore ça [you] a mangé [for real].’

Tatouage sur l’avant-bras gauche de Doja Cat basé sur une illustration de Giovanni Battista Bissoni du livre de 1634 du philosophe italien Fortunio Liceti De Monstruorum Causis, Natura et Differentiis (Sur les raisons, la nature et les différences des monstres) pic.twitter.com/UjploEtqhh

En avril, elle a posté une photo d’un tatouage de monstre sur son bras que certains ont qualifié de « démoniaque ». L’encre controversée est basée sur un dessin de Giovanni Battista Bissoni tiré d’un livre de 1634, De Monstruorum Causis, Natura et Differentiis (Sur les raisons, la nature et les différences des monstres) du philosophe italien Fortunio Liceti.

Un commentaire disait: « Lmao, elle nous dit littéralement qu’elle a été initiée » alors qu’un autre fan a annoncé qu’il ne pouvait plus soutenir sa musique, « [I’m] désolé mais .. cela marque la fin de mon obsession de chat doja de plus de 5 ans… l’ancien chat doja me manque toujours mais pas cette nouvelle version .. à tous les chats doja [fans] Je suppose que c’est un au revoir pour moi.

«Les chauves-souris représentent souvent la mort dans le sens de laisser tomber l’ancien et d’apporter le nouveau. Ce sont des symboles de transition, d’initiation et le début d’un nouveau départ.

Les autres transformations de sourcils (et de rasage) de Doja Cat

Doja est connue pour être excentrique. Elle s’est rasé la tête et les sourcils au hasard l’année dernière et a fièrement défendu sa décision.

L’interprète de « Get Into It » a raconté Express indien, « Je n’aime pas avoir de cheveux. Je n’ai jamais aimé avoir des cheveux. Je ne peux pas vous dire une seule fois depuis le début de ma vie que j’ai jamais été comme, ‘C’est cool.’ Je n’aime tout simplement pas avoir de cheveux », a-t-elle déclaré.

L’innanet a affirmé que la star était en pleine dépression nerveuse. Cependant, Doja a avoué que l’entretien des cheveux était simplement un facteur de stress qu’elle a choisi d’éliminer.

« Je me souviens que je me sentais tellement épuisé de m’entraîner. Je faisais de l’exercice, mais je ne pouvais pas me concentrer parce que j’étais plus préoccupé par mon apparence et la façon dont mes cheveux allaient. Je ne me suis jamais senti aussi heureux, comme… c’est très drôle à quel point l’effet de me couper les cheveux m’a positivement influencé.

Peu de temps après s’être débarrassée de ses cheveux, elle a décidé que les fibres au-dessus de ses yeux étaient les suivantes, alors la danseuse a attrapé un rasoir, a sauté sur IG Live et s’est rasé les sourcils devant des milliers de ses fans.

Les utilisateurs des médias sociaux ont exprimé leur inquiétude pour son bien-être et la chanteuse « Say So » s’est offusquée de leur diagnostic de maladie mentale.

« Je suis riche, je vais bien », a répondu Doja dans un flux IG Live séparé. « Le tout, comme, ‘Est-ce que ça va, reine?’ Ça me donne envie de me déchirer – eh bien, je suppose que les cheveux que j’ai laissés de côté. Ça me donne envie d’arracher mes putains de poils pubiens. Je déteste absolument ça. « Les gens pensent que, pour une raison quelconque, je ne vais pas bien parce que je n’ai pas de cheveux sur le visage ou sur la tête », a-t-elle déclaré. « C’est juste un putain de monde sauvage dans lequel nous vivons. Me raser la tête m’a fait me sentir vraiment bien parce que je sais que tous ceux qui m’aimaient avant que ma tête ne soit rasée et qui ne m’aiment pas maintenant n’en valaient jamais la peine. » « Rien n’a changé – je n’ai tout simplement pas de cheveux », a soutenu Doja.

Doja Cat vient de se raser les sourcils sur Instagram Live et a découvert un grain de beauté ! @DojaCat pic.twitter.com/sQUkk3jC2C – Erin Keller (@ErinKell79) 5 août 2022

@DojaCat a dit qu’elle pensait à se raser les sourcils depuis un certain temps maintenant et a assuré aux fans inquiets qu’elle allait bien. pic.twitter.com/QjJa7NSZM7 – Erin Keller (@ErinKell79) 5 août 2022

Avec l’aide de l’artiste prothésiste Malina Stearns, la née à Los Angeles a imité Choupette, la chatte Birmane de 13 millions de dollars de feu Karl Lagerfeld, au gala du Met.

Doja avait ses manches tatouées bien exposées dans une robe blanche Oscar de La Renta perlée à la main avec une capuche à oreilles de chat. Elle a accessoirisé avec un diamant Messika d’un million de dollars qui couvrait son troisième œil.