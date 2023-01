Doja Cat se couvre de 30 000 cristaux pour la Fashion Week de Paris, Twitter l’appelle “Tomato Dupe”

Après Kylie Jenner, Doja Cat fait parler d’elle sur Internet après sa récente apparition à la Fashion Week de Paris. Les Embrasse-moi plus rappeur vêtu d’un ensemble entièrement rouge préparé avec 30 000 cristaux Swarovski, de la peinture corporelle rouge et quatre heures de travail acharné. Faisant une sacrée apparition au défilé Haute Couture de Schiaparelli, la diva a mélangé l’art et la mode pour créer son look exagéré.

Parlant d’un point de vue mode, la chanteuse portait une robe rouge qui comportait un corsage corseté et une jupe à perles rouges. Elle a été peinte en rouge de la tête aux pieds avec les cristaux de la même couleur qui ont amplifié son OOTD comme aucun autre. Enfin, elle a complété le look avec des boucles d’oreilles pendantes, une cape qui balaie le sol et des bottes à talons. Alors que la police de la mode a été impressionnée par son look vogue, d’autres ont commencé à la troller en comparant son style à celui des méchants populaires, des fruits et même des caillots de sang menstruels. Certains ont même étiqueté sa mode comme “effrayante”, “diable”, “ennuyeuse” et ainsi de suite !

“Je suis désolé, mais Doja Cat a vraiment ressemblé à la sauce piquante de SpongeBob, je ne peux pas la voir”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre s’est exclamé, “TAMATO DUPEEEEE”.

Alors que la présentation du défilé de Doja s’inspirait de l’Enfer de Dante Alighieri, Twitter l’a appelée pour avoir déclenché leur trypophobie !

Ce look Doja déclenchant ma trypophobie – Mme Kaluuya (@pixiestateomind) 24 janvier 2023

comment désactiver le look déclencheur de trypophobie de ce Doja Cat 😭— Ankita ✿ (@sluttysaviitri) 24 janvier 2023

Pour l’inconnu, la trypophobie est un type de trouble anxieux où l’on est répulsif ou opposé aux objets qui ont des grappes répétitives de petits trous semblables à ceux d’une éponge ou d’un nid d’abeilles. Ceux qui en font l’expérience sont souvent dégoûtés par de tels modèles de trous. Ainsi, les médias sociaux ont affirmé que les motifs rouges répétés dans la tenue de Doja pourraient déclencher ceux qui souffraient de trypophobie.

