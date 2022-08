Doja Cat répond aux problèmes de santé mentale après s’être rasé les cheveux

Chat Doja insiste sur le fait qu’elle va très bien malgré l’inquiétude des fans pour son bien-être et sa santé mentale.

Juste un jour après s’être rasé la tête et les sourcils sur Instagram Live, la rappeuse “Need To Know” aborde la préoccupation généralisée pour sa santé mentale.

Dans une vidéo partagée par La salle de l’ombre Le vendredi 5 août, l’artiste est de nouveau allée sur IG Live, cette fois pour répondre aux inquiétudes de beaucoup de gens concernant sa santé mentale après qu’elle – apparemment spontanément – ​​se soit rasé la tête et les sourcils.

“C’est ce que je dis. Je suis riche, je vais bien », dit-elle dans le clip. “Juste le tout ‘Est-ce que ça va, reine?’ La merde me donne envie de me déchirer… je suppose que les poils que j’ai laissés de côté et ce serait mon pubis.

“Je veux arracher mes putains de poils pubiens, je déteste ça”, a-t-elle poursuivi.