Doja Cat portait des cristaux Swarovski rouges 30K à la Fashion Week de Paris : photos – Hollywood Life

Chat Doja est connue pour ses looks de mode exceptionnels. Mais le chanteur de “Say So”, 27 ans, a encore une fois dépassé la barre avec un regard vraiment pétillant sur Semaine de la mode parisienne. Sur des photos du défilé Schiaparelli Haute Couture du 22 janvier, l’étoile révolutionnaire a tué 30 000 cristaux Swarovski rouges, appliqués directement sur la peau de son visage, de sa tête et de son corps. Elle a ajouté des boucles d’oreilles spectaculaires, un bustier rouge en soie chic et une jupe recouverte de perles rouges brillantes, et a terminé l’ensemble avec des bottes à talons rouges imposantes. Selon PERSONNESle look littéralement clouté de cristaux de Doja a été surnommé “Doja’s Inferno” et réalisé par la célèbre maquilleuse Pat McGrath.

“Un tel plaisir de travailler avec le magnifique @DojaCat et l’incroyable @DanielRoseberry sur le look ‘Doja’s Inferno’ pour la collection Haute Couture FW23 de @Schiaparelli”, a légendé Pat une vidéo Instagram du look époustouflant le lundi 23 janvier. “La sublime patience de Doja pendant les 4 heures et 58 minutes qu’il a fallu pour créer le look avec #TeamPatMcGrath, qui était recouvert de plus de 30 000 cristaux @swarovski appliqués à la main, était inspirant. Le produit final était magique, envoûtant [SIC] chef-d’œuvre d’éclat étincelant. xx. »

Dans un article BTS “exclusif” similaire montrant le processus, le maquilleur a écrit “#patmcgrathlabs est HEUREUX de PRÉSENTER une fusion entre front row et piste, un look légendaire inspiré par un personnage majeur : @dojacat. Recouvert de plus de 30 000 cristaux @swarovski appliqués à la main, « DOJA’S INFERNO » célèbre l’essence de la haute couture avec un éclat chatoyant et sublime.

Aussi dramatique que soit le look, ce n’est pas le premier goutte à goutte à couper le souffle de Doja à PFW. En octobre 2022, elle s’est transformée avec de la peinture dorée pour le visage et le corps pour le spectacle AWAKE Mode. Et pour son 27e anniversaire, également en octobre, elle ne portait rien d’autre que des sous-vêtements et un masque flamboyant lors de sa soirée sur le thème de la lingerie et parsemée d’étoiles. Pour Halloween, Doja a porté un body transparent et une veste en cuir.

En août, la superbe chanteuse s’est rendue sur Instagram Live, le rasoir à la main, pour montrer sa tête et ses sourcils nouvellement rasés et expliquer pourquoi elle l’a fait. “J’ai l’impression que je n’aurais jamais dû avoir de cheveux de toute façon”, a-t-elle déclaré. “Je n’ai jamais aimé avoir des cheveux. Je ne peux pas vous dire une seule fois, depuis le début de ma vie, que j’ai jamais été comme, ‘C’est cool.’ Je n’aime tout simplement pas avoir de cheveux.

