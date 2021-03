Nous n’avons pas tous les compétences en maquillage ou en danse pour réussir dans le grand nombre, de nombreux Les défis TikTok qui apparaissent sur la plate-forme de médias sociaux, mais heureusement pour les fans qui souhaitent participer au Silhouette Challenge, tout ce dont nous avons besoin est une petite leçon du nominé pour la première fois aux Grammy Awards Chat Doja.

Le chanteur de 25 ans, de son vrai nom Amala Ratna Zandile Dlamini, est assez populaire sur TikTok. Le nominé du meilleur nouvel artiste aux Grammys 2021 compte plus de huit millions d’abonnés sur l’application, et l’année dernière, sa chanson à succès « Say So » a été transformée en une danse TikTok emblématique qui était partout sur la page For You de tout le monde. (Si vous savez, vous savez.) Maintenant, la chanson « Streets » de Doja Cat fait partie du Silhouette Challenge.

Pour les non-initiés, le Défi Silhouette, c’est quand une personne se tient à une porte, vêtue de vêtements normaux, avant de passer à un numéro plus sexy et plus révélateur montré en silhouette avec une lumière rouge derrière eux. Les vidéos commencent par Paul Anka« Mettez votre tête sur mon épaule », puis passe à « Streets » pendant que la personne dans la vidéo pose. C’est certainement l’un des défis les plus risqués de TikTok!