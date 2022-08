Doja Cat montre sa tête rasée et se rase les sourcils : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Pas de cheveux, pas de problème. Chat Doja26 ans, a montré sa coiffure à la mode sur un Instagram Live où elle aussi a utilisé un rasoir pour se raser complètement les sourcils. Ses fans inconditionnels ont sauté sur Instagram pour voir sa vidéo choquante du 4 août. Tout en portant un pull coloré, Doja a parlé de sa décision de se raser la tête avant de retirer ses sourcils.

Suite Chat Doja

Doja Cat dévoile le crâne et les sourcils rasés. pic.twitter.com/SWp0LqmvOs — Base pop (@PopBase) 5 août 2022

Doja Cat explique pourquoi elle a décidé de se couper les cheveux pic.twitter.com/W3EKawjUiU – La chambre des chatons (@TheKittensRoom) 5 août 2022

“J’ai l’impression que je n’aurais jamais dû avoir de cheveux de toute façon. Je n’ai jamais aimé avoir des cheveux. Je ne peux pas vous dire une seule fois, depuis le début de ma vie, que j’ai jamais été comme, ‘C’est cool.’ Je n’aime tout simplement pas avoir de cheveux », a-t-elle déclaré. L’interprète de “Say So” a également expliqué qu’elle se sentait “tellement épuisée lorsqu’elle s’entraînait” tout en portant des perruques sur la tête. «Je m’entraînais, mais je ne pouvais pas me concentrer parce que j’étais plus préoccupé par mon apparence. Ou comment allaient mes cheveux et comment les garder collés à mon cuir chevelu », a expliqué Doja.

Doja a admis qu’elle “ne peut pas croire” qu’il lui a fallu si longtemps pour se raser la tête. « Tout d’abord, je ne m’arrache pas les cheveux. Je ne le porte pas naturellement parce que je n’en ai pas envie. C’est juste un putain de cauchemar, mec. J’ai passé à autre chose.” La gagnante d’un Grammy Award a déclaré qu’elle “aimait vraiment” sa nouvelle coiffure.

Quant à ses sourcils, Doja a utilisé un rasoir noir pour les raser complètement dans son IG Live. Elle a utilisé un miroir en forme de cœur rose pour observer le processus. Doja a fait exploser la musique rap en se rasant les sourcils et a été immédiatement satisfaite des résultats. Le célèbre chanteur compte plus de 24 millions d’abonnés sur IG, il est donc prudent de dire beaucoup de personnes ont été témoins de la remarquable transformation de Doja.

Doja a généralement bercé de magnifiques cheveux noirs pour les événements publics. Mais elle a changé de coiffure pour les Grammy Awards 2022, où elle a remporté le trophée du meilleur duo/performance pop. Elle a enfilé un chignon blond hérissé, ainsi que sa magnifique robe bleu bébé.