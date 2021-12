Doja Cat grésille dans un haut de bikini recouvert de cristal et une jupe crème en soie pour une performance de Jingle Ball – Photos

Doja Cat a montré ses abdos alors qu’elle présentait un affichage éblouissant dans un haut de bikini scintillant pour Jingle Ball.

Chat Doja, 26 ans, a mis la foule dans une ambiance festive alors qu’elle a repris le concert Jingle Ball 2021 d’iHeartRadio qui s’est tenu au Forum de Los Angeles le 3 décembre. La chanteuse a montré sa silhouette impeccable dans un haut de bikini recouvert de cristal et un pantalon crème transparent comme elle était flanquée de ses danseurs de sauvegarde. Elle a associé le look impertinent à un tour de cou en diamant et à un ensemble de boucles d’oreilles scintillantes alors qu’elle entonnait ses airs préférés.

Le hitmaker « Kiss Me More » a également ajouté un brassard en diamant à son ensemble, qui correspondait à son vernis à ongles scintillant. Ses cheveux auburn tombaient en cascade sur ses épaules alors qu’elle dansait sur la scène sur le thème des vacances. Accentuant le look glamour, Doja portait un œil charbonneux et un rouge à lèvres rouge foncé.

Apparemment, les vacances font ressortir le côté sexy de la chanteuse. Lors de l’événement CarnEvil Halloween Party de cette année à Los Angeles, Doja s’est déguisée en version sensuelle de Miss Sara Bellum de la série The Cartoon Network Les super-filles. Le décolleté plongeant de son blazer rouge vif montrait son décolleté alors qu’elle associait le style séduisant à une mini-jupe rouge avec une ceinture noire. Elle portait de longs ongles peints en rouge, une bralette noire et des talons hauts noirs tueurs. L’ensemble du look provocateur était surmonté d’un rouge à lèvres rouge et d’un mascara épais.

Doja est devenu une puissance sur la scène musicale avec des tubes comme « Say So » et « Best Friend ». Lors d’un entretien avec Mademoiselle Elliot, elle a expliqué ce qui inspire son style. « Même si je suis né en 1995, je suis bloqué en 2010 ou en 2004. J’ai l’impression que j’ai besoin de relooker mon son, mais je m’amuse aussi beaucoup, alors putain, qu’importe ? » a-t-elle dit au rappeur légendaire pour Entretien. « Je suis bon, et je peux être drôle et charmant, et je peux faire de petites punchlines ici et là, mais j’ai besoin de parler davantage de ma vie et de ce qui se passe … il y a des trucs personnels qui se passent dans ma vie que je n’en parle pas dans ma musique », a-t-elle poursuivi. « Je m’en fous aussi un peu. »